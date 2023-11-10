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Более семи тысяч участников БРИКС+ из 63 стран обсудят развитие городской среды

Более семи тысяч участников БРИКС+ из 63 стран обсудят развитие городской среды

10 ноября 2023, 12:19
Фото: Пресс-служба ММФ БРИКС+
9–10 ноября в Санкт-Петербурге проходит Международный муниципальный форум БРИКС+, участниками которого стали семь тысяч чиновников, бизнесменов и общественников из 63 стран мира.

Как передает rosbalt.ru, порядка двух тысяч экспертов приехали из-за рубежа, в том числе из стран Азии, Африки, Латинской Америки, Ближнего Востока и СНГ. Главной темой обсуждения стало развитие городской среды, в том числе таких направлений, как IT-сфера, урбанистика, туризм, медицина. В деловой программе ММФ БРИКС+ запланированы 120 мероприятий, на которой эксперты из двух сотен городов смогут обменяться опытом.

БРИКС+ проводится в пятый раз, за это время форум стал площадкой для создания повестки для муниципального сообщества в мире. Как отметил глава департамента внешнеэкономических и международных связей Москвы Сергей Черемин, похожие направления развития в процессе урбанизации способствуют взаимопониманию стран БРИКС+.

Сейчас все больше государств готовы войти в состав БРИКС, поэтому в аббревиатуре организации появился знак плюса. По словам секретаря Совета безопасности РФ Николая Патрушева, о желании вступить в эту организацию заявили уже не менее 25 государств. Он также напомнил, что с 1 января 2024 года полноправными членами БРИКС станут Аргентина, Египет, Иран, ОАЭ, Саудовская Аравия и Эфиопия, что расширит состав его участников с нынешних пяти до одиннадцати.

На текущий год доля БРИКС в мировом ВВП уже составляет около четверти. По оценкам Bloomberg Economics, к 2040 году на страны объединения будет приходиться около половины мирового промышленного производства.

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