Более семи тысяч участников БРИКС+ из 63 стран обсудят развитие городской среды

Сейчас все больше государств готовы войти в состав БРИКС, поэтому в аббревиатуре организации появился знак плюса. По словам секретаря Совета безопасности РФ Николая Патрушева, о желании вступить в эту организацию заявили уже не менее 25 государств. Он также напомнил, что с 1 января 2024 года полноправными членами БРИКС станут Аргентина, Египет, Иран, ОАЭ, Саудовская Аравия и Эфиопия, что расширит состав его участников с нынешних пяти до одиннадцати.