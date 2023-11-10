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Раритетные пушки показали на выставке в Нижнем Тагиле

Действующие пушки показали на выставке «Искусство пушечного литья» в Нижнем Тагиле

10 ноября 2023, 14:57
Фото: Музей-усадьба "Демидовская дача"

Раритетные пушки показали на выставке в Нижнем Тагиле

В Нижнем Тагиле на «Демидовской даче» состоялось открытие выставки «Искусство пушечного литья». Во время мероприятия присутствующим продемонстрировали артиллерийские раритетные пушки. Все они действующие.

На выставке представили орудия из особой коллекции музея «Горнозаводской Урал». Первые пушки поступили на хранение музея в 20-е годы ХХ века и были отмечены как предметы, сделанные на тагильском заводе, рассказала автор выставочного мероприятия Кристина Михеева.

Фото: Музей-усадьба "Демидовская дача"

Некоторые из экспонатов нашли жители Нижнего Тагила. К примеру, самую маленькую сигнальную пушку нашел сотрудник музея на берегу реки Чусовая. После восстановления пушка вновь стала работать, как и остальные изделия.

По словам Михеевой, самым интересным экспонатом является бронзовая сигнальная пушка 18 века. Она единственная из всех пушек на выставке имеет гравировку и чеканку.

Напомним, в Нижнем Тагиле планируют открыть музейно-выставочный комплекс площадью 20 тысяч «квадратов».

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