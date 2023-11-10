Действующие пушки показали на выставке «Искусство пушечного литья» в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 14:57
Published Сегодня, 14:57
Modified Сегодня, 14:57
Updated Сегодня, 14:57
На выставке представили орудия из особой коллекции музея «Горнозаводской Урал». Первые пушки поступили на хранение музея в 20-е годы ХХ века и были отмечены как предметы, сделанные на тагильском заводе, рассказала автор выставочного мероприятия Кристина Михеева.
Некоторые из экспонатов нашли жители Нижнего Тагила. К примеру, самую маленькую сигнальную пушку нашел сотрудник музея на берегу реки Чусовая. После восстановления пушка вновь стала работать, как и остальные изделия.
По словам Михеевой, самым интересным экспонатом является бронзовая сигнальная пушка 18 века. Она единственная из всех пушек на выставке имеет гравировку и чеканку.
Напомним, в Нижнем Тагиле планируют открыть музейно-выставочный комплекс площадью 20 тысяч «квадратов».