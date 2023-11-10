Действующие пушки показали на выставке «Искусство пушечного литья» в Нижнем Тагиле

На выставке представили орудия из особой коллекции музея «Горнозаводской Урал». Первые пушки поступили на хранение музея в 20-е годы ХХ века и были отмечены как предметы, сделанные на тагильском заводе, рассказала автор выставочного мероприятия Кристина Михеева.