Движение трамваев изменится в Нижнем Тагиле с 11 ноября

Posted Сегодня, 09:46
Published Сегодня, 09:46
Modified Сегодня, 09:48
Updated Сегодня, 09:48
Так, с субботы для удобства пассажиров увеличивается количество рейсов по 15 маршруту в выходные дни.
Между рейсами в 5:30 и 6:10 от Новой Кушвы (и между рейсами в 6:15 и 7:01 — обратно с ГГМ) прибавится рейс в 5:53 от Новой Кушвы (и в 6:43 — обратно с ГГМ).
Уплотнится и расписание в промежутке между рейсами от Новой Кушвы в 6:50 и 7:35 (добавляется один рейс). Благодаря изменениям, будут уменьшены интервалы движения по маршруту по утрам.
А по вечерам рейс в 19:40 от Новой Кушвы (20:30 — обратно с ГГМ) решили перенести на 19:45 от Новой Кушвы (20:33 — обратно с ГГМ).