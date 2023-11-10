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Published Сегодня, 09:46

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Updated Сегодня, 09:48

Маршрут трамвая №15 изменится в Нижнем Тагиле

Движение трамваев изменится в Нижнем Тагиле с 11 ноября

10 ноября 2023, 09:46
Фото: 1MI

Маршрут трамвая №15 изменится в Нижнем Тагиле

В Нижнем Тагиле изменится маршрут движения трамвая №15. Изменения будут действовать в выходные дни с 11 ноября.

Так, с субботы для удобства пассажиров увеличивается количество рейсов по 15 маршруту в выходные дни.

Между рейсами в 5:30 и 6:10 от Новой Кушвы (и между рейсами в 6:15 и 7:01 — обратно с ГГМ) прибавится рейс в 5:53 от Новой Кушвы (и в 6:43 — обратно с ГГМ).

Уплотнится и расписание в промежутке между рейсами от Новой Кушвы в 6:50 и 7:35 (добавляется один рейс). Благодаря изменениям, будут уменьшены интервалы движения по маршруту по утрам.

А по вечерам рейс в 19:40 от Новой Кушвы (20:30 — обратно с ГГМ) решили перенести на 19:45 от Новой Кушвы (20:33 — обратно с ГГМ).

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#Транспорт#Нижний Тагил#Пассажиры#Трамвай#Изменения#Расписание#Дарья Сорокина
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