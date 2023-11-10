tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:12

Published Сегодня, 08:12

Modified Сегодня, 08:14

Updated Сегодня, 08:14

Экономист Ермилова оценила вероятность роста ключевой ставки ЦБ

Экономист Ермилова оценила вероятность роста ключевой ставки ЦБ

10 ноября 2023, 08:12
Фото: 1MI
Повышение ключевой ставки ЦБ может привести к удорожанию кредитов и ухудшению доступности, а также к росту ставок по вкладам и неблагоприятной ситуации на рынке недвижимости.

«Кредиты подорожают»: озвучены последствия возможного повышения основной ставки Центрального банка. Экономист Мария Ермилова оценила вероятность роста ключевой ставки ЦБ, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».

В этом году основная ставка Центрального банка может остаться на текущем уровне, но также возможно её повышение. Об этом заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина в ходе выступления на заседании Государственной Думы.

Мария Ермилова, доцент кафедры финансов устойчивого развития РЭУ им. Г. В. Плеханова, пояснила, что изменение основной ставки зависит от общей экономической ситуации.

Ранее были прогнозы о повышении ставки до 17%. Однако, скорее всего, до конца года её не поднимут. Тем не менее, в случае возникновения роста ставки, кредиты станут дороже и меньше доступными. Это, в свою очередь, может привести к снижению спроса на кредиты, сообщила эксперт в беседе с журналистом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Кроме того, отмечает экономист, процентные ставки по банковским вкладам вырастут. Однако на рынке недвижимости ситуация будет не самая благоприятная.

«Возможное повышение основной ставки ЦБ окажет негативное воздействие на рынок жилья, так как большинство людей приобретают квартиры с помощью кредитов, а они станут дороже», — подчеркнула эксперт.

Подпишитесь
VIP. ТОП-100 влиятельных персон составлен в Екатеринбурге
Сегодня, 03:05
«Слабоумие или отвага»: рыбаки в Горноуральском под Тагилом массово выходят на лед
Вчера, 12:17
Найдено пять нарушений: Росприроднадзор провел проверку на ЕВРАЗ НТМК в Нижнем Тагиле
Вчера, 17:46
Водителям в Нижнем Тагиле запретили парковаться на улице Фрунзе
Вчера, 12:39
Снег с дождем ожидаются в Нижнем Тагиле в выходные
Вчера, 12:41
«Красный крест» в Нижнем Тагиле до 10 ноября принимает вещи для бойцов СВО
Вчера, 08:59