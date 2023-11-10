Экономист Ермилова оценила вероятность роста ключевой ставки ЦБ

Posted Сегодня, 08:12
Published Сегодня, 08:12
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Updated Сегодня, 08:14
«Кредиты подорожают»: озвучены последствия возможного повышения основной ставки Центрального банка. Экономист Мария Ермилова оценила вероятность роста ключевой ставки ЦБ, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».
В этом году основная ставка Центрального банка может остаться на текущем уровне, но также возможно её повышение. Об этом заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина в ходе выступления на заседании Государственной Думы.
Мария Ермилова, доцент кафедры финансов устойчивого развития РЭУ им. Г. В. Плеханова, пояснила, что изменение основной ставки зависит от общей экономической ситуации.
Ранее были прогнозы о повышении ставки до 17%. Однако, скорее всего, до конца года её не поднимут. Тем не менее, в случае возникновения роста ставки, кредиты станут дороже и меньше доступными. Это, в свою очередь, может привести к снижению спроса на кредиты, сообщила эксперт в беседе с журналистом интернет-издания «Подмосковье сегодня».
Кроме того, отмечает экономист, процентные ставки по банковским вкладам вырастут. Однако на рынке недвижимости ситуация будет не самая благоприятная.
«Возможное повышение основной ставки ЦБ окажет негативное воздействие на рынок жилья, так как большинство людей приобретают квартиры с помощью кредитов, а они станут дороже», — подчеркнула эксперт.