Экономист Ермилова оценила вероятность роста ключевой ставки ЦБ

Ранее были прогнозы о повышении ставки до 17%. Однако, скорее всего, до конца года её не поднимут. Тем не менее, в случае возникновения роста ставки, кредиты станут дороже и меньше доступными. Это, в свою очередь, может привести к снижению спроса на кредиты, сообщила эксперт в беседе с журналистом интернет-издания «Подмосковье сегодня».