Эксперт: нельзя есть курятину при аллергии на куриные яйца

Нутрициолог рассказала о вреде куриного мяса для тех людей, которые отметили у себя аллергию на этот пищевой продукт, начиная с яиц, а также отметила общую пользу белка.

Нутрициолог Ирина Писарева поделилась с редакцией NEWS.ru информацией о том, что куриное мясо не рекомендуется при нарушении пуринового обмена и наличии аллергии на куриные яйца и белок. Мясо кур содержит большое количество пуринов, которые присутствуют в каждой клетке нашего организма, а их производные составляют основу РНК и ДНК. В связи с этим, при наличии нарушений в пуриновом обмене, рекомендуется воздерживаться от курятины. Куриное мясо является источником высококачественного белка, которое хорошо усваивается организмом. Белок помогает восстанавливать клетки и является строительным материалом для организма. Писарева также отметила, что куриное мясо богато витаминами группы B и цинком, который особенно важен для укрепления иммунитета.