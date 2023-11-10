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Эксперт: нельзя есть курятину при аллергии на куриные яйца

Эксперт: нельзя есть курятину при аллергии на куриные яйца

10 ноября 2023, 09:10
Фото: 1MI
Нутрициолог рассказала о вреде куриного мяса для тех людей, которые отметили у себя аллергию на этот пищевой продукт, начиная с яиц, а также отметила общую пользу белка.

Нутрициолог Ирина Писарева поделилась с редакцией NEWS.ru информацией о том, что куриное мясо не рекомендуется при нарушении пуринового обмена и наличии аллергии на куриные яйца и белок.

Мясо кур содержит большое количество пуринов, которые присутствуют в каждой клетке нашего организма, а их производные составляют основу РНК и ДНК. В связи с этим, при наличии нарушений в пуриновом обмене, рекомендуется воздерживаться от курятины.

Куриное мясо является источником высококачественного белка, которое хорошо усваивается организмом. Белок помогает восстанавливать клетки и является строительным материалом для организма.

Писарева также отметила, что куриное мясо богато витаминами группы B и цинком, который особенно важен для укрепления иммунитета.

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