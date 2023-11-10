Эксперт: нельзя есть курятину при аллергии на куриные яйца

Posted Сегодня, 09:10
Published Сегодня, 09:10
Modified Сегодня, 09:12
Updated Сегодня, 09:12
Нутрициолог Ирина Писарева поделилась с редакцией NEWS.ru информацией о том, что куриное мясо не рекомендуется при нарушении пуринового обмена и наличии аллергии на куриные яйца и белок.
Мясо кур содержит большое количество пуринов, которые присутствуют в каждой клетке нашего организма, а их производные составляют основу РНК и ДНК. В связи с этим, при наличии нарушений в пуриновом обмене, рекомендуется воздерживаться от курятины.
Куриное мясо является источником высококачественного белка, которое хорошо усваивается организмом. Белок помогает восстанавливать клетки и является строительным материалом для организма.
Писарева также отметила, что куриное мясо богато витаминами группы B и цинком, который особенно важен для укрепления иммунитета.