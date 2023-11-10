Грузовик Mercedes выехал на встречку и врезался в ДАФ на трассе Екатеринбург — Курган

Два грузовика столкнулись на трассе Екатеринбург — Курган

Водитель грузовой машины Mercedes влетел в грузовик ДАФ с прицепом на 60 километре автодороги Екатеринбург — Курган.