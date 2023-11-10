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Updated Сегодня, 10:54

Два грузовика столкнулись на трассе Екатеринбург — Курган

Грузовик Mercedes выехал на встречку и врезался в ДАФ на трассе Екатеринбург — Курган

10 ноября 2023, 10:53
Фото: УГИБДД по Свердловской области

Два грузовика столкнулись на трассе Екатеринбург — Курган

Водитель грузовой машины Mercedes влетел в грузовик ДАФ с прицепом на 60 километре автодороги Екатеринбург — Курган.

Водитель Mercedes в какой-то момент оказался на встречной полосе и столкнулся с грузовой машиной ДАФ, рассказали в пресс-службе УГИБДД по Свердловской области.

В результате аварии пострадал мужчина, управлявший грузовиком Mercedes. Медики оказывают пострадавшему свердловчанину необходимую помощь.

На месте ЧП работают сотрудники ГИБДД. Дорожное движение на данном участке временно ограничено в оба направления.

Напомним, 10 ноября 2023 года в Екатеринбурге 38-летняя женщина, ехавшая за рулем Hyundai Solaris, налетела на бордюр, из-за чего автомобиль опрокинулся. Екатеринбурженка погибла.

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