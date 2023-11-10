Грузовик Mercedes выехал на встречку и врезался в ДАФ на трассе Екатеринбург — Курган

Posted Сегодня, 10:53
Published Сегодня, 10:53
Modified Сегодня, 10:54
Updated Сегодня, 10:54
Водитель Mercedes в какой-то момент оказался на встречной полосе и столкнулся с грузовой машиной ДАФ, рассказали в пресс-службе УГИБДД по Свердловской области.
В результате аварии пострадал мужчина, управлявший грузовиком Mercedes. Медики оказывают пострадавшему свердловчанину необходимую помощь.
На месте ЧП работают сотрудники ГИБДД. Дорожное движение на данном участке временно ограничено в оба направления.
Напомним, 10 ноября 2023 года в Екатеринбурге 38-летняя женщина, ехавшая за рулем Hyundai Solaris, налетела на бордюр, из-за чего автомобиль опрокинулся. Екатеринбурженка погибла.