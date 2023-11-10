«Хранитель Урала»: состоится премьера короткометражного фильма об Урале

Posted Сегодня, 10:37
Published Сегодня, 10:37
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Updated Сегодня, 10:37
Кинолента рассказывает о старике-краеведе, который идет к намеченной Цели через Уральские земли. Во время пути ему приходится сталкиваться с различными обстоятельствами, в которых ему нужно делать определенный выбор. Главный герой решил стать Хранителем Урала. После этого выбор стоит за Уралом: быть старцу Хранителем или нет?
Этот проект с полным основанием можно назвать Уральским. Каждая смена была не просто съемкой материала, а настоящим походом с приключениями, с испытанием стойкости. Проверкой достигнуть поставленных целей, — рассказывает режиссер фильма Сергей Сомов.
Съемки проходили в пещере Киндерлинская, которая находится в парке «Зилим» в Башкортостане, пещере Гебауэра в свердловском городе Сухой Лог, пещере Аракаевская, расположенная в парке «Оленьи ручьи» в Свердловской области, Пашийской пещере, находящейся в пермском поселке Пашия, на Главном Уральском Хребте около Североуральска в Свердловской области и в национальном парке «Зюраткуль» в Челябинской области.
Фильм участвовал в ряде разных фестивалей и получил награды. Так, «Хранитель Урала» победил на кинофестивале «Свидание с Россией. Территория Народного Единства» в номинации «Лучший короткометражный фильм», на международном фестивале «Вертикаль» в номинации «Лучший игровой фильм».
Также картина получила отметку «Полуфиналист» на американском фестивале The MIAMI short Film Festival, участвовала в бразильском фестивале CINE HORROR 8, во внеконкурсной программе фестиваля «Короче».
Кроме того, фильм станет участником международного кинофестиваля «Северный Характер», который состоится в Мурманске 13 ноября 2023 года.
Напомним, в сентябре 2023 года стало известно, что екатеринбургский режиссер Иван Соснин снимает на Урале кино с участием известных российских актеров.