«Хранитель Урала»: состоится премьера короткометражного фильма об Урале

Кинолента рассказывает о старике-краеведе, который идет к намеченной Цели через Уральские земли. Во время пути ему приходится сталкиваться с различными обстоятельствами, в которых ему нужно делать определенный выбор. Главный герой решил стать Хранителем Урала. После этого выбор стоит за Уралом: быть старцу Хранителем или нет?