Худощавый мужчина разыскивается в Новоуральске

Posted Сегодня, 08:42
Published Сегодня, 08:42
Modified Сегодня, 08:44
Updated Сегодня, 08:44
О том, где находится мужчина, ничего неизвестно с 6 ноября. Отмечается, что он может находиться в другом городе, сообщают волонтеры отряда «Лиза Алерт».
Приметы пропавшего: рост 174 см, лысый, глаза желто-зеленые. На момент пропажи он был одет в сине-красную куртку, красную футболку с длинным рукавом, черные штаны, темно-зеленые ботинки и черную шапку.
Всех, кто видел Михаила, просят позвонить по телефону: 8 (800) 700-54-52 или 112.
Ранее сообщалось, что 38-летнего жителя поселка Аять в Свердловской области разыскивают с 23 октября. Мужчине 38 лет, он голубоглазый. В день пропажи на нем были надеты джинсы, черные кроссовки и куртка, а также кепка.