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Published Сегодня, 08:42

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Updated Сегодня, 08:44

В Новоуральске ищут 44-летнего худощавого мужчину

Худощавый мужчина разыскивается в Новоуральске

10 ноября 2023, 08:42
Фото: 1MI

В Новоуральске ищут 44-летнего худощавого мужчину

Четверо суток в Новоуральске продолжаются поиски пропавшего 44-летнего мужчины. Его зовут Михаил Гришин.

О том, где находится мужчина, ничего неизвестно с 6 ноября. Отмечается, что он может находиться в другом городе, сообщают волонтеры отряда «Лиза Алерт».

Фото: "Лиза Алерт"

Приметы пропавшего: рост 174 см, лысый, глаза желто-зеленые. На момент пропажи он был одет в сине-красную куртку, красную футболку с длинным рукавом, черные штаны, темно-зеленые ботинки и черную шапку.

Всех, кто видел Михаила, просят позвонить по телефону: 8 (800) 700-54-52 или 112.

Ранее сообщалось, что 38-летнего жителя поселка Аять в Свердловской области разыскивают с 23 октября. Мужчине 38 лет, он голубоглазый. В день пропажи на нем были надеты джинсы, черные кроссовки и куртка, а также кепка.

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