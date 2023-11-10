Худощавый мужчина разыскивается в Новоуральске

Ранее сообщалось, что 38-летнего жителя поселка Аять в Свердловской области разыскивают с 23 октября. Мужчине 38 лет, он голубоглазый. В день пропажи на нем были надеты джинсы, черные кроссовки и куртка, а также кепка.