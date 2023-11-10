Критик Рудченко объяснил популярность музыки из «Чебурашки» в Германии

Почему западные люди так полюбили песню из советского мультика «Чебурашка»? Один немецкий рэпер использовал отрывки и мелодию из этой песни в своём клипе «2003», и за две недели ролик набрал 1,5 миллиона просмотров. Музыкальный критик Павел Рудченко объясняет интернет-изданию «Подмосковье сегодня», почему отечественная музыка стала так популярной за рубежом.