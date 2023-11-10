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Критик Рудченко объяснил популярность музыки из «Чебурашки» в Германии

Критик Рудченко объяснил популярность музыки из «Чебурашки» в Германии

10 ноября 2023, 08:36
Фото: 1MI
Музыка из советского мультфильма «Чебурашка» стала хитом на Западе, благодаря тому, что она проникает вглубь человека, цепляет струны души и отличается душевностью, что привлекает иностранных слушателей и способствует проникновению русской культуры за рубежом.

Почему западные люди так полюбили песню из советского мультика «Чебурашка»? Один немецкий рэпер использовал отрывки и мелодию из этой песни в своём клипе «2003», и за две недели ролик набрал 1,5 миллиона просмотров. Музыкальный критик Павел Рудченко объясняет интернет-изданию «Подмосковье сегодня», почему отечественная музыка стала так популярной за рубежом.

Он говорит, что наши композиторы — это настоящие мастера мелодий. Их музыка действительно трогает сердца людей и становится частью их души. Именно поэтому Запад обратил внимание на русскую музыку и вскоре будет ещё больше увлечён русской культурой.

Рудченко также отмечает, что многие иностранцы, познакомившись с русскими авторами, сразу полюбили их творчество. Это относится не только к музыкантам и певцам, но и к танцорам и другим видам искусства.

В мелодиях отечественных композиторов можно почувствовать их душевность, и именно на это ставится акцент в их произведениях. Вот почему песня, использующая русскую музыку, так популярна среди западных слушателей.

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