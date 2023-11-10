Кто попал в ТОП самых влиятельных людей Екатеринбурга и могильная плита на дороге

Надгробную плиту обнаружили жители Нижнего Тагила прямо на дороге. На плите фото женщины, умершей почти полвека назад. Находка обнаружена на Вагонке. Судя по всему, сама могила располагается на кладбище «Пихтовые горы». В полиции Нижнего Тагила редакции Tagilcity.ru сообщили, что по утере надгробий и случаев вандализма на кладбище обращений нет.