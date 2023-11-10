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Published Сегодня, 18:46

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Updated Сегодня, 18:56

Кто попал в ТОП самых влиятельных людей Екатеринбурга и могильная плита на дороге

Кто попал в ТОП самых влиятельных людей Екатеринбурга и могильная плита на дороге

10 ноября 2023, 18:46
Фото: Midjourney
Топ-100 самых влиятельных жителей Екатеринбурга по версии TagilCity.ru. Мэрия ГГО дала ответ по ситуации с домами в поселке Горноуральский. Надгробная плита валялась на обочине дороги. Изменения расписания трамваев в Нижнем Тагиле и будущие заморозки: самое важное, что произошло 10 ноября.

ТОП-100 жителей Екатеринбурга. В список вошли самые влиятельные персоны совершенно разных сфер деятельности. Из них подавляющее большинство мужчины — 91%. Патриархат или в уральской столице нет достойных кандидатов — женщин. Читайте ТОП-100 по версии TagilCity.ru.

ТОП-100 влиятельных персон составлен в Екатеринбурге
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Дмитрий Летников, глава ГГО, будучи «слугой народа» прокомментировал ситуацию с изношенными домами в уральском поселке. В ответе на официальный запрос от TagilCity.ru сообщили что причиной ветхости домов являются долги самих жильцов.

Мэрия ГГО прокомментировала ситуацию с содержанием домов в поселке Горноуральский
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Надгробную плиту обнаружили жители Нижнего Тагила прямо на дороге. На плите фото женщины, умершей почти полвека назад. Находка обнаружена на Вагонке. Судя по всему, сама могила располагается на кладбище «Пихтовые горы». В полиции Нижнего Тагила редакции Tagilcity.ru сообщили, что по утере надгробий и случаев вандализма на кладбище обращений нет.

Надгробная плита с могилы женщины, умершей 50 лет назад, валяется на дороге в Тагиле
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По маршруту трамвая №15 с 11 ноября и по выходным дням будет действовать новое расписание. Благодаря изменениям будут уменьшатся интервалы движения по маршруту по утрам.

Движение трамваев изменится в Нижнем Тагиле с 11 ноября
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По мнению синоптиков, 11 ноября 2023 года в Свердловской области наступит похолодание до-5 градусов. Также следует ожидать порывы ветра до 3-8 метров. Местами в регионе пройдут дожди и снегопады. На дорогах возможен гололед.

Заморозки до -5, снег и гололед ожидаются в Свердловской области
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