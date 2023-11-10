Кто попал в ТОП самых влиятельных людей Екатеринбурга и могильная плита на дороге

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Published Сегодня, 18:46
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ТОП-100 жителей Екатеринбурга. В список вошли самые влиятельные персоны совершенно разных сфер деятельности. Из них подавляющее большинство мужчины — 91%. Патриархат или в уральской столице нет достойных кандидатов — женщин. Читайте ТОП-100 по версии TagilCity.ru.
Дмитрий Летников, глава ГГО, будучи «слугой народа» прокомментировал ситуацию с изношенными домами в уральском поселке. В ответе на официальный запрос от TagilCity.ru сообщили что причиной ветхости домов являются долги самих жильцов.
Надгробную плиту обнаружили жители Нижнего Тагила прямо на дороге. На плите фото женщины, умершей почти полвека назад. Находка обнаружена на Вагонке. Судя по всему, сама могила располагается на кладбище «Пихтовые горы». В полиции Нижнего Тагила редакции Tagilcity.ru сообщили, что по утере надгробий и случаев вандализма на кладбище обращений нет.
По маршруту трамвая №15 с 11 ноября и по выходным дням будет действовать новое расписание. Благодаря изменениям будут уменьшатся интервалы движения по маршруту по утрам.
По мнению синоптиков, 11 ноября 2023 года в Свердловской области наступит похолодание до-5 градусов. Также следует ожидать порывы ветра до 3-8 метров. Местами в регионе пройдут дожди и снегопады. На дорогах возможен гололед.