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Published Сегодня, 16:22

Modified Сегодня, 16:24

Updated Сегодня, 16:24

Екатеринбурженка вышла в финал международного конкурса красоты «Мисс Офис-2023»

Менеджер по продажам представит Екатеринбург на международном конкурсе красоты

10 ноября 2023, 16:22
Фото: Оргкомитет конкурса

Екатеринбурженка вышла в финал международного конкурса красоты «Мисс Офис-2023»

26-летняя Надежда Антоненко из Екатеринбурга отправится в Москву, где представить столицу Урала на международном конкурсе красоты «Мисс Офис-2023».
Чтобы достичь больших успехов, нужно не только действовать, но и мечтать. Уверена, все в наших руках! — такой слоган для конкурса подготовила Надежда.

Екатеринбурженка трудится менеджером по продажам в ООО «ПКП „Проммметалл“». Девушка опередила более 130 полуфиналисток в интернет-голосовании, в котором приняли участие более полумиллиона пользователей. Всего в финал прошли 30 участниц из разных городов России. Среди участниц есть также жительницы Японии, Испании, Турции, Казахстана и Беларуси.

Помимо короны победительницы и рекламных контрактов с тремя российскими брендами, Надежда поборется за главный приз международного конкурса — 3 миллиона рублей. В финале девушки покажут творческие номера, продемонстрируют коллекции брендов. Подготовка у них также трудоемкая — спортивные тренировки, репетиции, примерки, фотосессии, а также экскурсии и мастер-классы.

В течение года финалистки проводили благотворительные акции, сотрудничали с фондами, ведь главная идея конкурса в 2023 году — «Любовь и милосердие».

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