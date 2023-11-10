Менеджер по продажам представит Екатеринбург на международном конкурсе красоты

Posted Сегодня, 16:22
Published Сегодня, 16:22
Modified Сегодня, 16:24
Updated Сегодня, 16:24
Чтобы достичь больших успехов, нужно не только действовать, но и мечтать. Уверена, все в наших руках! — такой слоган для конкурса подготовила Надежда.
Екатеринбурженка трудится менеджером по продажам в ООО «ПКП „Проммметалл“». Девушка опередила более 130 полуфиналисток в интернет-голосовании, в котором приняли участие более полумиллиона пользователей. Всего в финал прошли 30 участниц из разных городов России. Среди участниц есть также жительницы Японии, Испании, Турции, Казахстана и Беларуси.
Помимо короны победительницы и рекламных контрактов с тремя российскими брендами, Надежда поборется за главный приз международного конкурса — 3 миллиона рублей. В финале девушки покажут творческие номера, продемонстрируют коллекции брендов. Подготовка у них также трудоемкая — спортивные тренировки, репетиции, примерки, фотосессии, а также экскурсии и мастер-классы.
В течение года финалистки проводили благотворительные акции, сотрудничали с фондами, ведь главная идея конкурса в 2023 году — «Любовь и милосердие».