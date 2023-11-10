Менеджер по продажам представит Екатеринбург на международном конкурсе красоты

Екатеринбурженка трудится менеджером по продажам в ООО «ПКП „Проммметалл“». Девушка опередила более 130 полуфиналисток в интернет-голосовании, в котором приняли участие более полумиллиона пользователей. Всего в финал прошли 30 участниц из разных городов России. Среди участниц есть также жительницы Японии, Испании, Турции, Казахстана и Беларуси.