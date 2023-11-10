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Долги жильцов стали причиной изношенности домов в уральском поселке

Мэрия ГГО прокомментировала ситуацию с содержанием домов в поселке Горноуральский

10 ноября 2023, 16:10
Фото: tagilcity.ru

Долги жильцов стали причиной изношенности домов в уральском поселке

Глава ГГО Дмитрий Летников в ответе на официальный запрос TagilCity.ru сообщил о недостаточном уровне собираемости платы от собственников МКД в поселке Горноуральский, жалобах от людей и единственном запланированном ремонте покрытия проезжей части.

В официальном ответе от администрации Горноуральского городского округа, Дмитрий Летников поясняет, что содержание придомовой территории зависит от формирования и постановки на кадастровый учет земельного участка под многоквартирным домом и выбранным способом управления.

Как рассказал один из жильцов дома, в собственности у УК нет придомовых территорий.

У УК в общедолевой собственности практически нет придомовых территорий. Я сам участвовал в межевании и, поскольку домов в квартале больше, чем один, мы боялись войны за раздел парковок, проездов и всякого такого, и поэтому межевали дома по отмостке. Так что территория дворовая — это муниципальная собственность в 100% случаев в Горноуральском, — рассказал корреспонденту TagilCity.ru местный житель Александр.
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В материале про проблемы ЖКХ в поселке Горноуральский, мы писали про то, на что обращают внимание местные жители. Как оказалось, в мэрию жаловались 8 человек, и это в течение 2023 года.

В 2023 году в администрацию Горноуральского городского округа поступило восемь обращения граждан (жалоб), связанных с проблемами в содержании придомовой территории, — передает Дмитрий Летников.

Как сообщили редакции TagilCity.ru жители одного из домов, в настоящее время они собирают подписи на замену стояка, а также на утепление швов в доме. Подписанные документы они передадут в управляющую компанию.

В квартиры задувает, у некоторых даже плесень, — рассказала жительница дома Анастасия.
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На вопрос о капремонте за счет средств капитального ремонта, в мэрии ГГО редакции подтвердили нехватку средств. Виноваты жильцы и их собираемость по платежам, уверены в мэрии.

Работы по проведению капитального ремонта за счет средств, сформированных в фонде капитального ремонта, осуществляется в пределах внесенных собственниками средств, в соответствии с утвержденной ставкой платы. Нехватка средств на лицевом счете по конкретному дому обусловлена недостаточным уровнем собираемости платы от собственников, — говорится в официальном ответе.

Другой важный вопрос — отсутствие детских площадок у домов. В мэрии ГГО сообщили, что оборудование детских площадок на придомовой территории осуществляется по решению общего собрания от собственников. Как рассказала редакции местная жительница, идею о возведении игровой зоны местные жильцы оставили после общения с директором УК «Гарант Премиум» Владиславом Черемисиным.

У людей была мысль поставить детскую площадку, самим организовать, кто как можешь, самим сколотить. Черемисин сказал, что за эту площадку он будет брать с них арендную плату. Он сказал: «Не удивляйтесь, если в квитанциях появится дополнительный счет». Это были его слова, при этом он утверждал мне, что территория Ук- 10 метров от дома. Он их напугал, они не стали ничего делать, — рассказала корреспонденту TagilCity.ru местная жительница.

Что касается ремонта проезжей части, то в мэрии планируют отремонтировать только подъезд к домам 40-57. В связи с этим МКУ «Управление хозяйством ГГО» заключило контракт с тагильским предприятием ООО «УДСК». Работы планируют завершить к июлю 2024 года. Интересно, что контракт был заключен еще в мае 2023 года.

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