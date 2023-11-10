Мэрия ГГО прокомментировала ситуацию с содержанием домов в поселке Горноуральский

Что касается ремонта проезжей части, то в мэрии планируют отремонтировать только подъезд к домам 40-57. В связи с этим МКУ «Управление хозяйством ГГО» заключило контракт с тагильским предприятием ООО «УДСК». Работы планируют завершить к июлю 2024 года. Интересно, что контракт был заключен еще в мае 2023 года.