На II Российском винодельческом форуме обсудили стратегии развития винного рынка РФ

Министр подчеркнул, что все механизмы государственного регулирования и поддержки отрасли, предусмотренные в том числе законом «О вине», из года в год подтверждают свою эффективность. Они позволяют обеспечить не только баланс на рынке винограда и вина, но и стимуляцию развития отрасли.