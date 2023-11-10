На II Российском винодельческом форуме обсудили стратегии развития винного рынка РФ

Posted Сегодня, 18:19
Published Сегодня, 18:19
Modified Сегодня, 18:19
Updated Сегодня, 18:19
Организаторами мероприятия выступили Фонд Росконгресс и ассоциация «Федеральная саморегулируемая организация виноградарей и виноделов России» при поддержке Правительства РФ, пишет gorod55.ru. Информационным партнером выступил медиахолдинг 1MI.
В центре обсуждения — определение основных направлений поддержки отрасли и повышение ее эффективности. Глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев отметил, что в последние годы отечественное виноградарство и виноделие из нишевой сферы превратилось в наиболее динамично развивающуюся отрасль сельского хозяйства. Вдобавок ежегодно увеличиваются площади виноградных насаждений, а следовательно, повышаются культура виноделия и качество российских вин.
По словам Патрушева, в прошлом году суммарная площадь виноградных насаждений была больше 100 тыс. га. В 2023 году запланирована закладка еще более 5 тыс. га новых виноградников, а с учетом обновления старых насаждений общая площадь достигнет 103 тыс. га. Ожидается хороший урожай винограда — более 760 тыс. тонн. Кроме того, продолжается стабильный рост объема производства виноматериала.
Министр подчеркнул, что все механизмы государственного регулирования и поддержки отрасли, предусмотренные в том числе законом «О вине», из года в год подтверждают свою эффективность. Они позволяют обеспечить не только баланс на рынке винограда и вина, но и стимуляцию развития отрасли.
Статс-секретарь, заместитель министра промышленности и торговли России Виктор Евтухов отметил влияние защитных мер, повышения заградительных пошлин и ставки акциза, возвратного для отечественных виноделов. В числе основных мер для дальнейшего развития отрасли Виктор Евтухов назвал производство винодельческого оборудования и продвижение российского вина.
На мероприятии также было анонсировано обсуждение закона о 50% доле российских вин в ритейле. Участники форума отметили важность обсуждения темы рекламы отечественного вина в СМИ, развития маркетинга российского вина.