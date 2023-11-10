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Жители Нижнего Тагила нашли надгробную плиту прошлого века прямо на дороге

Надгробная плита с могилы женщины, умершей 50 лет назад, валяется на дороге в Тагиле

10 ноября 2023, 15:59
Фото: tagilcity.ru

Жители Нижнего Тагила нашли надгробную плиту прошлого века прямо на дороге

Надгробная плита с могилы 69-летней женщины, умершей в 1975 году, была найдена местными жителями на Вагонке в Нижнем Тагиле.
Надгробная плита на Алтайской, у гаражей на съезде на Валегин бор. Может, кто потерял? — обратился в редакцию TagilCity.ru читатель.

Женщина, на могиле которой была установлена эта плита, умерла в возрасте 69 лет почти полвека назад — в 1975 году. Ее звали Васса Дмитриевна Котельникова, родилась в сентябре 1906 года.

Ее могила, судя по данным с сайта отдела захоронений, располагается на кладбище «Пихтовые горы». О том, как надгробие оказалось в шести километрах от прежнего места расположения, неизвестно. В полиции Нижнего Тагила редакции TagilCity.ru сообщили, что по утере надгробий и случаев вандализма на вагонском кладбище обращений в полиции нет.

Надгробие нашли местные жители в Нижнем ТагилеНадгробие нашли местные жители в Нижнем Тагиле
Надгробие нашли местные жители в Нижнем ТагилеНадгробие нашли местные жители в Нижнем Тагиле
Надгробие нашли местные жители в Нижнем ТагилеНадгробие нашли местные жители в Нижнем Тагиле
Надгробие нашли местные жители в Нижнем Тагиле
Фото: tagilcity.ru
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