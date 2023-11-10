Надгробная плита с могилы женщины, умершей 50 лет назад, валяется на дороге в Тагиле

Posted Сегодня, 15:59
Published Сегодня, 15:59
Modified Сегодня, 16:01
Updated Сегодня, 16:01
Надгробная плита на Алтайской, у гаражей на съезде на Валегин бор. Может, кто потерял? — обратился в редакцию TagilCity.ru читатель.
Женщина, на могиле которой была установлена эта плита, умерла в возрасте 69 лет почти полвека назад — в 1975 году. Ее звали Васса Дмитриевна Котельникова, родилась в сентябре 1906 года.
Ее могила, судя по данным с сайта отдела захоронений, располагается на кладбище «Пихтовые горы». О том, как надгробие оказалось в шести километрах от прежнего места расположения, неизвестно. В полиции Нижнего Тагила редакции TagilCity.ru сообщили, что по утере надгробий и случаев вандализма на вагонском кладбище обращений в полиции нет.