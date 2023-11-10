Надгробная плита с могилы женщины, умершей 50 лет назад, валяется на дороге в Тагиле

Ее могила, судя по данным с сайта отдела захоронений, располагается на кладбище «Пихтовые горы». О том, как надгробие оказалось в шести километрах от прежнего места расположения, неизвестно. В полиции Нижнего Тагила редакции TagilCity.ru сообщили, что по утере надгробий и случаев вандализма на вагонском кладбище обращений в полиции нет.