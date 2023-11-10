Навигатор завел не туда. Дальнобойщик застрял в реке Тагил

Posted Сегодня, 04:49
Published Сегодня, 04:49
Modified Сегодня, 04:51
Updated Сегодня, 04:51
На помощь ему пришли спасатели и сотрудники «Тагилдорстрой». Об этой истории рассказал на своей странице Вконтакте глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев.
По его словам, водитель ехал из Екатеринбурга в Кушву. Однако гаджет завел его в лес в районе Ольховки. Фура застряла около брода через реку Тагил. Он позвонил в ЕДДС, где приняли сигнал о помощи.
Дорожники и спасатели в результате вызволили водителя.
Напомним, ранее в Екатеринбурге в одном из отделений Сбербанка на Уралмаше девочка застряла в постамате. Она залезла в ячейку и закрыла ее. Вызволять ее приехали спасатели.