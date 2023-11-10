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Published Сегодня, 04:49

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Updated Сегодня, 04:51

Навигатор завел не туда. Дальнобойщик застрял в реке Тагил

10 ноября 2023, 04:49

Дальнобойщик застрял в реке Тагил из-за ошибки навигатора

Дальнобойщику из Екатеринбурга навигатор неверно указал дорогу. В результате он на фуре заехал в лес и застрял в реке Тагил.

На помощь ему пришли спасатели и сотрудники «Тагилдорстрой». Об этой истории рассказал на своей странице Вконтакте глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев.

По его словам, водитель ехал из Екатеринбурга в Кушву. Однако гаджет завел его в лес в районе Ольховки. Фура застряла около брода через реку Тагил. Он позвонил в ЕДДС, где приняли сигнал о помощи.

Дорожники и спасатели в результате вызволили водителя.

Напомним, ранее в Екатеринбурге в одном из отделений Сбербанка на Уралмаше девочка застряла в постамате. Она залезла в ячейку и закрыла ее. Вызволять ее приехали спасатели.

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#Происшествия#Нижний Тагил#Карта#Река Тагил#Дальнобойщик#Ирина Кирилова#Навигатор
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