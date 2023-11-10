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Непристегнутый водитель погиб в ДТП на улице Академика Сахарова в Екатеринбурге

Непристегнутый водитель вылетел из машины на дорогу в Екатеринбурге. Он погиб

10 ноября 2023, 03:32
Фото: ГИБДД по Свердловской области

Непристегнутый водитель погиб в ДТП на улице Академика Сахарова в Екатеринбурге

В ночь на 10 ноября в Екатеринбурге на улице Академика Сахарова, 37 произошло смертельное ДТП. Водитель иномарки потеряла управление.

По данным ГИБДД, 38-летняя женщина за рулем Hyundai Solaris, ехала по улице Чкалова с небезопасной скоростью и не обеспечила контроль за движением. В результате она наехала на бордюр разделительной полосы и автомобиль опрокинулся.

Женщина была не была пристегнута ремнем безопасности. Во время опрокидывания она выпала на проезжую часть. От полученных травм женщина скончалась до прибытия скорой помощи, сообщили в ГИБДД по Свердловской области.

По данным ведомства, стаж вождения у погибшей был 7 лет. Она дважды привлекалась за превышение скорости. Уже назначена экспертиза, чтобы определить, в каком состоянии женщина управляла автомобилем.

Напомним, 9 ноября в Нижнем Тагиле иномарка сбила пенсионерку на пешеходном переходе. Водитель пояснила, что, когда она поворачивала налево, ее ослепил свет фар. В результате пешехода она не увидела.

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#ДТП#Смерть#ЧП#18+#Екатеринбург#Ирина Кирилова#Авария
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