Непристегнутый водитель вылетел из машины на дорогу в Екатеринбурге. Он погиб

Posted Сегодня, 03:32
Published Сегодня, 03:32
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Updated Сегодня, 03:34
По данным ГИБДД, 38-летняя женщина за рулем Hyundai Solaris, ехала по улице Чкалова с небезопасной скоростью и не обеспечила контроль за движением. В результате она наехала на бордюр разделительной полосы и автомобиль опрокинулся.
Женщина была не была пристегнута ремнем безопасности. Во время опрокидывания она выпала на проезжую часть. От полученных травм женщина скончалась до прибытия скорой помощи, сообщили в ГИБДД по Свердловской области.
По данным ведомства, стаж вождения у погибшей был 7 лет. Она дважды привлекалась за превышение скорости. Уже назначена экспертиза, чтобы определить, в каком состоянии женщина управляла автомобилем.
Напомним, 9 ноября в Нижнем Тагиле иномарка сбила пенсионерку на пешеходном переходе. Водитель пояснила, что, когда она поворачивала налево, ее ослепил свет фар. В результате пешехода она не увидела.