Новые маршруты поездов появятся в Свердловской области. Список

Posted Сегодня, 09:45
Published Сегодня, 09:45
Modified Сегодня, 09:47
Updated Сегодня, 09:47
Изменения в том числе связаны с добавлением пяти пар поездов на маршруты дальнего следования. Согласно новому графику, предусмотрено курсирование 82 пар поездов дальнего следования. В том числе увеличится число скорых поездов с 45 до 55 пар.
Отмечается, что одна пара поездов — это связка из составов, которые ездят по маршруту в «туда» и «обратно». В новом расписании на время праздников и каникул будут появляться скорые поезда Тюмень — Москва, Пермь — Москва и Екатеринбург — Нижневартовск.
Летом начнет курсировать скорый поезд Тюмень — Екатеринбург — Кисловодск. Весь год будет ездить поезд Пермь — Ижевск — Кисловодск. Он будет ходить раз в четыре дня зимой, а летом через день.
На маршрут Екатеринбург — Кисловодск добавят два поезда: летом состав №255/256, а зимой — идущий через Ижевск №235/236.
Маршрут поезда Тюмень — Екатеринбург — Махачкала был продлен до станции Дербент, а маршрут поезда Пермь — Адлер — до станции Имеретинский Курорт.