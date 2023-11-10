Новые маршруты поездов появятся в Свердловской области. Список

Отмечается, что одна пара поездов — это связка из составов, которые ездят по маршруту в «туда» и «обратно». В новом расписании на время праздников и каникул будут появляться скорые поезда Тюмень — Москва, Пермь — Москва и Екатеринбург — Нижневартовск.