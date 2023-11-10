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Published Сегодня, 09:45

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Updated Сегодня, 09:47

Железная дорога в Свердловской области изменит расписание на год

Новые маршруты поездов появятся в Свердловской области. Список

10 ноября 2023, 09:45
Фото: Midjourney

Железная дорога в Свердловской области изменит расписание на год

Свердловская железная дорога изменит график движения поездов. Новое расписание появится на сайте РЖД в полночь по московскому времени 10 декабря 2023 года. Оно будет актуально до 8 декабря 2024 года.

Изменения в том числе связаны с добавлением пяти пар поездов на маршруты дальнего следования. Согласно новому графику, предусмотрено курсирование 82 пар поездов дальнего следования. В том числе увеличится число скорых поездов с 45 до 55 пар.

Отмечается, что одна пара поездов — это связка из составов, которые ездят по маршруту в «туда» и «обратно». В новом расписании на время праздников и каникул будут появляться скорые поезда Тюмень — Москва, Пермь — Москва и Екатеринбург — Нижневартовск.

Летом начнет курсировать скорый поезд Тюмень — Екатеринбург — Кисловодск. Весь год будет ездить поезд Пермь — Ижевск — Кисловодск. Он будет ходить раз в четыре дня зимой, а летом через день.

На маршрут Екатеринбург — Кисловодск добавят два поезда: летом состав №255/256, а зимой — идущий через Ижевск №235/236.

Маршрут поезда Тюмень — Екатеринбург — Махачкала был продлен до станции Дербент, а маршрут поезда Пермь — Адлер — до станции Имеретинский Курорт.

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