Нянечки в детских садах Екатеринбурга стали зарабатывать больше. Но не на много

Posted Сегодня, 06:28
Published Сегодня, 06:28
Modified Сегодня, 06:30
Updated Сегодня, 06:30
Теперь у младших воспитателей оклад составляет 7045 вместо 6352 рублей. Заведующие не могут просить нянечек работать за такие суммы, пишет Е1.
Одна из заведующих анонимно рассказала, по какой причине в Екатеринбурге возник дефицит младших педагогов. По ее словам, раньше женщины шли на эту работу, чтобы получить место в детском саду для ребенка. На данный момент подобных льгот нет. Кроме того, нянечки должны иметь среднее специальное образование, пройти медкомиссию и повышение квалификации.
Представляете, заставлять людей работать за 18 600? Причем это всё выплаты до вычета налогов. А чтобы люди получали больше, им приходится работать на несколько ставок. И при этом вторая ставка у них идет не 18 600, ее платят от оклада, который составляет всего 12 400, — объясняла заведующая.
В постановлении говорится, что за выполнение особо важных работ нянечки могут получить премию в 4 тысячи рублей. Однако размер ее не менялся с 2022 года. Воспитателям же подняли оклады до 9874 рублей. Увеличились и оклады для вожатых в детских лагерях. Теперь они составляют 5418 рублей.
Напомним, в детских садах Екатеринбурга наблюдается дефицит работников. В частности, не хватает 700 нянечек и 300 воспитателей.