Нянечки в детских садах Екатеринбурга стали зарабатывать больше. Но не на много

Одна из заведующих анонимно рассказала, по какой причине в Екатеринбурге возник дефицит младших педагогов. По ее словам, раньше женщины шли на эту работу, чтобы получить место в детском саду для ребенка. На данный момент подобных льгот нет. Кроме того, нянечки должны иметь среднее специальное образование, пройти медкомиссию и повышение квалификации.