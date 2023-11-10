tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 06:28

Published Сегодня, 06:28

Modified Сегодня, 06:30

Updated Сегодня, 06:30

В детских садах Екатеринбурга нянечкам увеличили зарплату

Нянечки в детских садах Екатеринбурга стали зарабатывать больше. Но не на много

10 ноября 2023, 06:28
Фото: 1MI

В детских садах Екатеринбурга нянечкам увеличили зарплату

Нянечкам в детских садах и вожатым в лагерях увеличили зарплаты. Однако они выросли всего почти на 700 рулей.

Теперь у младших воспитателей оклад составляет 7045 вместо 6352 рублей. Заведующие не могут просить нянечек работать за такие суммы, пишет Е1.

Одна из заведующих анонимно рассказала, по какой причине в Екатеринбурге возник дефицит младших педагогов. По ее словам, раньше женщины шли на эту работу, чтобы получить место в детском саду для ребенка. На данный момент подобных льгот нет. Кроме того, нянечки должны иметь среднее специальное образование, пройти медкомиссию и повышение квалификации.

Представляете, заставлять людей работать за 18 600? Причем это всё выплаты до вычета налогов. А чтобы люди получали больше, им приходится работать на несколько ставок. И при этом вторая ставка у них идет не 18 600, ее платят от оклада, который составляет всего 12 400, — объясняла заведующая.

В постановлении говорится, что за выполнение особо важных работ нянечки могут получить премию в 4 тысячи рублей. Однако размер ее не менялся с 2022 года. Воспитателям же подняли оклады до 9874 рублей. Увеличились и оклады для вожатых в детских лагерях. Теперь они составляют 5418 рублей.

Напомним, в детских садах Екатеринбурга наблюдается дефицит работников. В частности, не хватает 700 нянечек и 300 воспитателей.

Средние зарплаты в Екатеринбурге станут больше 100 тысяч. Прогноз озвучили в мэрии
Узнать подробнее
Читайте также:
Стало известно, сколько в «Гортрансе» в Екатеринбурге зарабатывают водителиДепутат-главврач в Тагиле заявил о достойных зарплатах и высоком уровне жизни медиковПочему педагоги увольняются из сельских и городских школ России
#Экономика#Детский сад#Зарплата#Воспитатели#Екатеринбург#Ирина Кирилова#Нянечки
Подпишитесь
VIP. ТОП-100 влиятельных персон составлен в Екатеринбурге
Сегодня, 03:05
«Слабоумие или отвага»: рыбаки в Горноуральском под Тагилом массово выходят на лед
Вчера, 12:17
Найдено пять нарушений: Росприроднадзор провел проверку на ЕВРАЗ НТМК в Нижнем Тагиле
Вчера, 17:46
Водителям в Нижнем Тагиле запретили парковаться на улице Фрунзе
Вчера, 12:39
Снег с дождем ожидаются в Нижнем Тагиле в выходные
Вчера, 12:41
«Красный крест» в Нижнем Тагиле до 10 ноября принимает вещи для бойцов СВО
Вчера, 08:59