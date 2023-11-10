Патриархат влиятельных персон в Екатеринбурге: почему в ТОП-100 только 9 женщин?

Posted Сегодня, 04:15
Published Сегодня, 04:15
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Updated Сегодня, 04:15
В первой половине рейтинга оказались лишь три деятельницы из Екатеринбурга, еще шесть расположились во второй части, причем ближе к концу списка.
В целом женщины, конечно, занимают позиции как в топ-менеджменте коммерческий компаний региона, так и в числе чиновников и политиков. Но — глядя на оценки экспертов — появляется вопрос: почему на самом деле влиятельных женщин гораздо меньше мужчин?
9 из 100 — это очень маленькая цифра. Однако, кажется, как-будто бы сейчас в нашем регионе что-то даже пошло на поправку. Так, например, известно, что сейчас спикеры Гордумы Екатеринбурга и Заксобрания — это женщины. А женщине-спикеру Гордумы вообще всего навсего 33 года. Относительно наших политиков возраст, я бы даже сказала, юный. В то же время на общественных обсуждениях нового спикера Гордумы Екатеринбурга очень часто звучат такие, например, предположения, что она была на это место назначена, чтобы сгладить некие конфликты. Соответственно, ее мужчины не воспринимают как равную, что уже, в общем, плохо, — говорит Анна Касюкова, директор РИА «Европейско-Азиатские Новости».
Я думаю, что это связано действительно с определенным местом женщины в целом в мужском понимании мира. У мужчин больше доступа к ресурсам, в том числе к ресурсам символическим, допустим, те же самые связи. Они их нарабатывают больше. Если мы сейчас начинаем глубже копать и говорить, что вся политика государства сейчас направлена на укрепление семейных ценностей и повышение, так скажем, демографии, то в любом случае получится, что женщины будут естественным образом выпадать из этого делового цикла. А в это время более свободные и проворные мужчины будут занимать их места. Женщин переводят на вторые роли, на вторые места, если мы говорим о политике какой-то большой. Самый главный вопрос: что с этим делать. Сейчас у женщин достаточно возможности получать образование, что является, наверное, главным базисом для развития человека и достижения определенных целей. Но это не снимает некого общественного мнения о том, мужчина может делать что-то лучше, чем женщина. Отсюда и 9 из 100, — считает Анна Касюкова.
Собеседница редакции удивляется и тому, что вопросами прав женщин в Екатеринбурге занимаются чаще мужчины:
Последняя новость региона, что комитет по делам женщин и семьи возглавили двое мужчин. Почему они его возглавили? Потому что якобы они занимают высокие посты в правительстве Свердловской области и помогут женщинам осуществлять свои права, встанут на защиту интересов и так далее. Странная немножко история.
Рейтинг влиятельных деятелей Екатеринбурга составлен на основе оценок экспертов редакции TagilCity.ru. Более 40 специалистов из Екатеринбурга и Свердловской области оценивали кандидатов в ТОП-100, после был составлен итоговый рейтинг.