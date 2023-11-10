Патриархат влиятельных персон в Екатеринбурге: почему в ТОП-100 только 9 женщин?

Девять женщин вошли в сотню влиятельных персон Екатеринбурга

Всего девять женщин вошли в число влиятельных персон Екатеринбурга по мнению экспертов TagilCity.ru. Всего в рейтинге 100 человек. Из них не просто подавляющее большинство, а 91% — мужчины. Почему в столице Среднего Урала мало влиятельных женщин: в городе процветает патриархат или нет достойных дам?