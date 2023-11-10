Пенсионерка собиралась поджечь военкомат в Асбесте. Ей заплатили 30 тысяч рублей

Posted Сегодня, 09:25
Published Сегодня, 09:25
Modified Сегодня, 09:25
Updated Сегодня, 09:25
Женщина подожгла крыльцо поликлиники, которая находится вблизи военкомата. По предварительной версии, ее на протяжении месяца в мессенджере, который принадлежит экстремистской организации, убеждали в том, что нужно совершить поджог, рассказали в Telegram-канале «Антитеррор Урал».
Также выяснилось, что после того, как женщина совершила поджог, неизвестные перевели ей на карту 30 тысяч рублей.
Напомним, в октябре 2023 года в Екатеринбурге 16-летнего подростка из Тюмени по решению суда отправили на принудительное психиатрическое лечение. В феврале молодой человек хотел поджечь военкомат Тобольска, однако его задержали.