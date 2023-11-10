Пенсионерка собиралась поджечь военкомат в Асбесте. Ей заплатили 30 тысяч рублей

Женщина подожгла крыльцо поликлиники, которая находится вблизи военкомата. По предварительной версии, ее на протяжении месяца в мессенджере, который принадлежит экстремистской организации, убеждали в том, что нужно совершить поджог, рассказали в Telegram-канале «Антитеррор Урал».