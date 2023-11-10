Полчища тараканов: в школьной столовой в Екатеринбурге появились насекомые

Posted Сегодня, 11:15
Published Сегодня, 11:15
Modified Сегодня, 11:15
Updated Сегодня, 11:15
Родители, узнав от своих детей о нашествии насекомых, возмутились. По словам одной из мам, в школе никто не предпринимает действий по устранению тараканов, пишет Е1.
При этом, по словам заведующей питанием, она обратила внимание на тараканов, заметив, что школьники устроили шум. Дети показали ей «живность», которая ползала по столовой. После этого в школе вечером провели обработку помещения, а на следующее утро организовали генеральную уборку.
Прокуратура Екатеринбурга организовала проверку по факту нашествия тараканов в обеденной зоне школы. По ее результатам в надзорном органе примут соответствующее решение.
Напомним, в сентябре 2023 года в Екатеринбурге на тараканов, которые объявились в столовой, пожаловались родители учащихся школы №27.