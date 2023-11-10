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Тараканы появились в школьной столовой в Екатеринбурге

Полчища тараканов: в школьной столовой в Екатеринбурге появились насекомые

10 ноября 2023, 11:15
Фото: 1MI

Тараканы появились в школьной столовой в Екатеринбурге

В столовой школы №156 в Екатеринбурге объявились тараканы. Их заметили учащиеся 9 ноября 2023 года.

Родители, узнав от своих детей о нашествии насекомых, возмутились. По словам одной из мам, в школе никто не предпринимает действий по устранению тараканов, пишет Е1.

При этом, по словам заведующей питанием, она обратила внимание на тараканов, заметив, что школьники устроили шум. Дети показали ей «живность», которая ползала по столовой. После этого в школе вечером провели обработку помещения, а на следующее утро организовали генеральную уборку.

Видео: Е1

Прокуратура Екатеринбурга организовала проверку по факту нашествия тараканов в обеденной зоне школы. По ее результатам в надзорном органе примут соответствующее решение.

Напомним, в сентябре 2023 года в Екатеринбурге на тараканов, которые объявились в столовой, пожаловались родители учащихся школы №27.

Родители пожаловались на тараканов в школьной столовой в Екатеринбурге
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