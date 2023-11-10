Полиция заинтересовалась угрозами наркомафии жителю Первоуральска

Posted Сегодня, 16:54
Published Сегодня, 16:54
Modified Сегодня, 16:54
Updated Сегодня, 16:54
Мужчине, который подвергся угрозам, предоставят охрану. Сотрудники полиции направили ходатайство об этом в службу госзащиты, рассказал глава пресс-службы свердловского МВД Валерий Горелых.
Горелых также отметил, что 10 ноября 2023 года свердловчанин написал заявление об угрозах, чтобы привлечь наркоторговцев к ответственности. В ближайшее время ходатайство, которое направили полицейские, будет рассмотрено.
По словам адвоката Сергея Колосовского, в отношении преступников можно будет возбудить дела не только за угрозы, но и за вымогательство, подготовку к убийству и к распространению наркотиков.
Напомним, жителю Первоуральска некоторое время назад стали угрожать распространители наркотиков. Мужчина, сдававший квартиру в аренду, обнаружил в ней склад вещество и лабораторию. Все это он сдал в полицию.
После этого квартирант и его пособники стали ему угрожать расправой над ним и его семьей. В чатах мессенджера злоумышленники объявили награду размером в миллион рублей за то, чтобы покалечить горожанина.