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Сотрудники полиции в Первоуральске заинтересовались угрозами наркоторговцев

Полиция заинтересовалась угрозами наркомафии жителю Первоуральска

10 ноября 2023, 16:54
Фото: 1MI

Сотрудники полиции в Первоуральске заинтересовались угрозами наркоторговцев

В Первоуральске сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело после того, как местному жителю стали угрожать убийством наркоторговцы.

Мужчине, который подвергся угрозам, предоставят охрану. Сотрудники полиции направили ходатайство об этом в службу госзащиты, рассказал глава пресс-службы свердловского МВД Валерий Горелых.

Горелых также отметил, что 10 ноября 2023 года свердловчанин написал заявление об угрозах, чтобы привлечь наркоторговцев к ответственности. В ближайшее время ходатайство, которое направили полицейские, будет рассмотрено.

По словам адвоката Сергея Колосовского, в отношении преступников можно будет возбудить дела не только за угрозы, но и за вымогательство, подготовку к убийству и к распространению наркотиков.

Напомним, жителю Первоуральска некоторое время назад стали угрожать распространители наркотиков. Мужчина, сдававший квартиру в аренду, обнаружил в ней склад вещество и лабораторию. Все это он сдал в полицию.

После этого квартирант и его пособники стали ему угрожать расправой над ним и его семьей. В чатах мессенджера злоумышленники объявили награду размером в миллион рублей за то, чтобы покалечить горожанина.

Житель Первоуральска сдал в полицию наркотики. Теперь его преследует наркомафия
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