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Updated Сегодня, 12:40

Продавцам паленого алкоголя в Екатеринбурге ужесточили наказание

Прокуратура добилась ужесточения сроков продавцам паленого алкоголя в Екатеринбурге

10 ноября 2023, 12:31
Фото: 1MI

Продавцам паленого алкоголя в Екатеринбурге ужесточили наказание

Суд ужесточил наказание жителям Свердловской области, из-за которых скончались 44 человека. Речь идет о продавцах паленого алкоголя.

Теперь им предстоит провести в тюрьме от девяти до десяти лет, сообщает Ура.ру.

Следствие полагает, что с лета 2020-го по осень 2021-го торговцы Армен Аветисян, Надир Мамедов и другие продавали «паленку» на Ботаническом рынке Екатеринбурга. В основе напитка была смесь этилового и метилового спирта. В уголовном деле семь фигурантов. Всего пострадал 51 человек, из которых 44 погибли.

Сперва обвинение требовало назначить им до десяти лет тюрьмы, а родные погибших настаивали на выплате моральной компенсации. В августе мужчин отправили в колонию строгого режима на срок от 5,5 до 6,5 лет.

После этого прокуратура требовала заменить наказание на более жесткое. Теперь злоумышленники проведут в колонии от девяти до десяти лет.

Сами осужденные слушали этот судебный вердикт по видеосвязи. В зале суда была только фигурантка дела Татьяна Васильева. Она получила условный срок.

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#Алкоголь#Криминал#Продавцы#Наказание#Екатеринбург#Дарья Сорокина
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