Прокуратура добилась ужесточения сроков продавцам паленого алкоголя в Екатеринбурге

Следствие полагает, что с лета 2020-го по осень 2021-го торговцы Армен Аветисян, Надир Мамедов и другие продавали «паленку» на Ботаническом рынке Екатеринбурга. В основе напитка была смесь этилового и метилового спирта. В уголовном деле семь фигурантов. Всего пострадал 51 человек, из которых 44 погибли.