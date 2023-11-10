Прокуратура добилась ужесточения сроков продавцам паленого алкоголя в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 12:31
Published Сегодня, 12:31
Modified Сегодня, 12:40
Updated Сегодня, 12:40
Теперь им предстоит провести в тюрьме от девяти до десяти лет, сообщает Ура.ру.
Следствие полагает, что с лета 2020-го по осень 2021-го торговцы Армен Аветисян, Надир Мамедов и другие продавали «паленку» на Ботаническом рынке Екатеринбурга. В основе напитка была смесь этилового и метилового спирта. В уголовном деле семь фигурантов. Всего пострадал 51 человек, из которых 44 погибли.
Сперва обвинение требовало назначить им до десяти лет тюрьмы, а родные погибших настаивали на выплате моральной компенсации. В августе мужчин отправили в колонию строгого режима на срок от 5,5 до 6,5 лет.
После этого прокуратура требовала заменить наказание на более жесткое. Теперь злоумышленники проведут в колонии от девяти до десяти лет.
Сами осужденные слушали этот судебный вердикт по видеосвязи. В зале суда была только фигурантка дела Татьяна Васильева. Она получила условный срок.