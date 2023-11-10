Промахнулся: охотник выстрелил в главу боксерского клуба в Свердловской области

ЧП произошло в охотничьем угодье «Динасовское». Рыбин вместе с другими охотился на зайцев. На мужчинах отсутствовали сигнальные жилеты. В какой-то момент один из охотников, заметивший двух зайцев, совершил выстрелы в Рыбина, пишет ЕАН.