Промахнулся: охотник выстрелил в главу боксерского клуба в Свердловской области

Posted Сегодня, 12:46
Published Сегодня, 12:46
Modified Сегодня, 12:46
Updated Сегодня, 12:46
ЧП произошло в охотничьем угодье «Динасовское». Рыбин вместе с другими охотился на зайцев. На мужчинах отсутствовали сигнальные жилеты. В какой-то момент один из охотников, заметивший двух зайцев, совершил выстрелы в Рыбина, пишет ЕАН.
Раненого свердловчанина привезли в больницу, где ему сделали операцию. Однако на следующий день мужчина умер. В СК возбудили уголовное дело по факту случившегося.
Напомним, 5 октября 2023 года в Перми застрелили предпринимателя Александра Лукова в одном из баров.