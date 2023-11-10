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Основатель боксерского клуба в Первоуральске застрелен на охоте

Промахнулся: охотник выстрелил в главу боксерского клуба в Свердловской области

10 ноября 2023, 12:46
Фото: 1MI

Основатель боксерского клуба в Первоуральске застрелен на охоте

45-летний создатель боксерского клуба «Динас» в Первоуральске Дмитрий Рыбин скончался в больнице после ранения на охоте во время загона зайцев. Инцидент случился 29 октября 2023 года.

ЧП произошло в охотничьем угодье «Динасовское». Рыбин вместе с другими охотился на зайцев. На мужчинах отсутствовали сигнальные жилеты. В какой-то момент один из охотников, заметивший двух зайцев, совершил выстрелы в Рыбина, пишет ЕАН.

Раненого свердловчанина привезли в больницу, где ему сделали операцию. Однако на следующий день мужчина умер. В СК возбудили уголовное дело по факту случившегося.

Напомним, 5 октября 2023 года в Перми застрелили предпринимателя Александра Лукова в одном из баров.

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