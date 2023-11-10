«Просит отменить статью»: опекун Далера из Екатеринбурга обратится к Бастрыкину

Posted Сегодня, 10:23
Published Сегодня, 10:23
Modified Сегодня, 10:25
Updated Сегодня, 10:25
Женщину обвиняют в убийстве ребенка. Она намерена добиться отмены статьи «убийство». Своей вины она не признает, сообщает Ура.ру со ссылкой на анонимный источник.
Адвокат опекуна Жанна Калегина сказала, что не обладает никакой информацией по этому вопросу.
Напомним, что о трагедии стало известно в конце июня. Тогда Вероника Наумова заявила, что ее 6-летний опекаемый куда-то пропал. Мальчика искали волонтеры и правоохранители. В результате его тело нашли в сумке в гараже Вероники Наумовой.
Женщина настаивала, что ребенок умер сам во время купания в ванной, а тело она прятала потому, что боялась за судьбу других своих детей.