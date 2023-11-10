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Published Сегодня, 10:23

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Опекун 6-летнего Далера из Екатеринбурга попросит помощи у Бастрыкина

«Просит отменить статью»: опекун Далера из Екатеринбурга обратится к Бастрыкину

10 ноября 2023, 10:23
Фото: 1MI

Опекун 6-летнего Далера из Екатеринбурга попросит помощи у Бастрыкина

Опекун умершего 6-летнего умершего Далера Вероника Наумова из Екатеринбурга намерена обратиться за помощью к главе СУ СК РФ Александру Бастрыкину.

Женщину обвиняют в убийстве ребенка. Она намерена добиться отмены статьи «убийство». Своей вины она не признает, сообщает Ура.ру со ссылкой на анонимный источник.

Адвокат опекуна Жанна Калегина сказала, что не обладает никакой информацией по этому вопросу.

Напомним, что о трагедии стало известно в конце июня. Тогда Вероника Наумова заявила, что ее 6-летний опекаемый куда-то пропал. Мальчика искали волонтеры и правоохранители. В результате его тело нашли в сумке в гараже Вероники Наумовой.

Женщина настаивала, что ребенок умер сам во время купания в ванной, а тело она прятала потому, что боялась за судьбу других своих детей.

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#Убийство#Криминал#Адвокат#Трагедия#18+#Екатеринбург#Александр Бастрыкин#Опекун#Гибель 6-летнего мальчика в Екатеринбурге#Дарья Сорокина
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