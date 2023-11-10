tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 13:36

Published Сегодня, 13:36

Modified Сегодня, 13:36

Updated Сегодня, 13:36

В Екатеринбург массово отправили 15 авиарейсов на Тюмень из-за тумана

Рейсы из Москвы и Дубая в Тюмень вынуждены садиться в Екатеринбурге из-за тумана

10 ноября 2023, 13:36
Фото: Midjourney

В Екатеринбург массово отправили 15 авиарейсов на Тюмень из-за тумана

Авиарейсы компании «ЮТэйр» из ЯНАО, Москвы и Дубая, которые должны прилететь в Тюмень, вынуждены совершать посадку в аэропорту Кольцово в Екатеринбурге.

О массовом перенаправлении самолетов на запасной аэродром екатеринбургского аэропорта Кольцово рассказали в пресс-службе авиакомпании «ЮТэйр».

На онлайн-экране аэропорта Рощино в Тюмени указано, что сейчас задержан прилет 15 авиарейсов. Отправлять самолеты в уральскую столицу было решено в связи с плохой видимостью из-за сгустившегося тумана.

Напомним, рейсы авиакомпаний «Аэрофлот», Red Wings и «Уральские авиалинии», летевшие в Екатеринбург, сделали вынужденное приземление в Челябинске. Это было сделано из-за плохих погодных условий.

Четыре самолета не смогли приземлиться в Екатеринбурге из-за плохих метеоусловий
Узнать подробнее
Читайте также:
Жители Екатеринбурга не смогли улететь в ДушанбеСамолет рейса Екатеринбург — Благовещенск вылетел и вернулся в КольцовоПассажиры устроили скандал в Шереметьево из-за задержки рейса в Екатеринбург
#Транспорт#Погода#Кольцово#Авиакомпания#Самолет#ЧП#Авиарейс#Туман#Посадка#Метеоусловия#Екатеринбург#Елизавета Зиборова#Инцидент
Подпишитесь
VIP. ТОП-100 влиятельных персон составлен в Екатеринбурге
Сегодня, 03:05
«Слабоумие или отвага»: рыбаки в Горноуральском под Тагилом массово выходят на лед
Вчера, 12:17
Найдено пять нарушений: Росприроднадзор провел проверку на ЕВРАЗ НТМК в Нижнем Тагиле
Вчера, 17:46
Водителям в Нижнем Тагиле запретили парковаться на улице Фрунзе
Вчера, 12:39
Снег с дождем ожидаются в Нижнем Тагиле в выходные
Вчера, 12:41
«Красный крест» в Нижнем Тагиле до 10 ноября принимает вещи для бойцов СВО
Вчера, 08:59