Рейсы из Москвы и Дубая в Тюмень вынуждены садиться в Екатеринбурге из-за тумана

Posted Сегодня, 13:36
Published Сегодня, 13:36
Modified Сегодня, 13:36
Updated Сегодня, 13:36
О массовом перенаправлении самолетов на запасной аэродром екатеринбургского аэропорта Кольцово рассказали в пресс-службе авиакомпании «ЮТэйр».
На онлайн-экране аэропорта Рощино в Тюмени указано, что сейчас задержан прилет 15 авиарейсов. Отправлять самолеты в уральскую столицу было решено в связи с плохой видимостью из-за сгустившегося тумана.
Напомним, рейсы авиакомпаний «Аэрофлот», Red Wings и «Уральские авиалинии», летевшие в Екатеринбург, сделали вынужденное приземление в Челябинске. Это было сделано из-за плохих погодных условий.