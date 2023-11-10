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Роспотребнадзор призывает россиян привиться от гриппа до конца ноября

Роспотребнадзор призывает россиян привиться от гриппа до конца ноября

10 ноября 2023, 10:05
Фото: 1MI
Роспотребнадзор призывает россиян привиться от гриппа до конца ноября, так как количество случаев заболевания растет каждую неделю, и наблюдается увеличение числа гриппозных вирусов.

Анна Попова, глава Роспотребнадзора, призывает граждан России сделать прививку от гриппа до конца ноября, пишет ridus.ru.

Количество случаев заболевания этой инфекцией в стране растет из недели в неделю, что указывает на дальнейшее развитие эпидемии. Вспышка заболеваемости в сентябре была связана не с гриппом, а с другими респираторными вирусами. Однако в последние две недели все больше случаев гриппа стало выявляться.

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