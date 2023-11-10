Роспотребнадзор призывает россиян привиться от гриппа до конца ноября

Posted Сегодня, 10:05
Published Сегодня, 10:05
Modified Сегодня, 10:07
Updated Сегодня, 10:07
Анна Попова, глава Роспотребнадзора, призывает граждан России сделать прививку от гриппа до конца ноября, пишет ridus.ru.
Количество случаев заболевания этой инфекцией в стране растет из недели в неделю, что указывает на дальнейшее развитие эпидемии. Вспышка заболеваемости в сентябре была связана не с гриппом, а с другими респираторными вирусами. Однако в последние две недели все больше случаев гриппа стало выявляться.