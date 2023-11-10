Роспотребнадзор призывает россиян привиться от гриппа до конца ноября

Количество случаев заболевания этой инфекцией в стране растет из недели в неделю, что указывает на дальнейшее развитие эпидемии. Вспышка заболеваемости в сентябре была связана не с гриппом, а с другими респираторными вирусами. Однако в последние две недели все больше случаев гриппа стало выявляться.