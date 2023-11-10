tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:35

Published Сегодня, 07:35

Modified Сегодня, 07:37

Updated Сегодня, 07:37

В Екатеринбурге мужчина развелся с женой и выставил ей счет за отдых

Счет за ЖКХ и компьютер: в Екатеринбурге мужчина предъявил жене счет после развода

10 ноября 2023, 07:35
Фото: Midjourney

В Екатеринбурге мужчина развелся с женой и выставил ей счет за отдых

Житель Екатеринбурга после развода с женой выставил ей счет за услуги ЖКХ и за отдых с детьми. Письмо он отправил по почте, а также обратился в суд.

Женщину зовут Татьяна. Она утверждает, что супруг требует с нее половину суммы за коммунальные платежи, купленный детям компьютер, продукты и телевизор, сообщает «КП-Екатеринбург».

Развод произошел из-за того, что мужчина стал подозревать Татьяну в измене. Причиной стало увиденное сообщение от коллеги. Чтобы доказать, что она верна супругу, прошла детектор лжи, однако муж все же не поверил.

Супруг хочет вернуть 207 тысяч рублей. Это половина суммы травм за период с 30 января по 2 сентября 2022 года. Он составил список с конкретным указанием расходов — от 7 до 38 тысяч рублей. Там даже есть графа «за вывоз мусора». Самая дорогая позиция — компьютер, когда мужчина купил его для сыновей. Татьяна утверждает, что таких денег у нее нет.

Я 16 лет платила наравне ипотеку за комнату, купленную нами в браке. Сейчас я выкупила ту же комнату в ипотеку и снова расплачиваюсь. На мне три кредита, ипотека, двое детей-школьников, оплата ЖКХ, — рассказала Татьяна.
Российские жители разводятся ради получения пособий и избежания бедности
Узнать подробнее
Читайте также:
Обручальное кольцо после развода: сохранять или избавляться?Были в разводе, но жили вместе. В Екатеринбурге зарезали двух пенсионеров
#Происшествия#ЖКХ#Коммунальные платежи#Вывоз мусора#Травмы#Детектор лжи#Развод#Компьютер#Екатеринбург#Дарья Сорокина#Измена
Подпишитесь
VIP. ТОП-100 влиятельных персон составлен в Екатеринбурге
Сегодня, 03:05
«Слабоумие или отвага»: рыбаки в Горноуральском под Тагилом массово выходят на лед
Вчера, 12:17
Найдено пять нарушений: Росприроднадзор провел проверку на ЕВРАЗ НТМК в Нижнем Тагиле
Вчера, 17:46
Водителям в Нижнем Тагиле запретили парковаться на улице Фрунзе
Вчера, 12:39
Снег с дождем ожидаются в Нижнем Тагиле в выходные
Вчера, 12:41
«Красный крест» в Нижнем Тагиле до 10 ноября принимает вещи для бойцов СВО
Вчера, 08:59