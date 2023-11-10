Счет за ЖКХ и компьютер: в Екатеринбурге мужчина предъявил жене счет после развода

Супруг хочет вернуть 207 тысяч рублей. Это половина суммы травм за период с 30 января по 2 сентября 2022 года. Он составил список с конкретным указанием расходов — от 7 до 38 тысяч рублей. Там даже есть графа «за вывоз мусора». Самая дорогая позиция — компьютер, когда мужчина купил его для сыновей. Татьяна утверждает, что таких денег у нее нет.