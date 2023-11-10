Счет за ЖКХ и компьютер: в Екатеринбурге мужчина предъявил жене счет после развода

Posted Сегодня, 07:35
Published Сегодня, 07:35
Modified Сегодня, 07:37
Updated Сегодня, 07:37
Женщину зовут Татьяна. Она утверждает, что супруг требует с нее половину суммы за коммунальные платежи, купленный детям компьютер, продукты и телевизор, сообщает «КП-Екатеринбург».
Развод произошел из-за того, что мужчина стал подозревать Татьяну в измене. Причиной стало увиденное сообщение от коллеги. Чтобы доказать, что она верна супругу, прошла детектор лжи, однако муж все же не поверил.
Супруг хочет вернуть 207 тысяч рублей. Это половина суммы травм за период с 30 января по 2 сентября 2022 года. Он составил список с конкретным указанием расходов — от 7 до 38 тысяч рублей. Там даже есть графа «за вывоз мусора». Самая дорогая позиция — компьютер, когда мужчина купил его для сыновей. Татьяна утверждает, что таких денег у нее нет.
Я 16 лет платила наравне ипотеку за комнату, купленную нами в браке. Сейчас я выкупила ту же комнату в ипотеку и снова расплачиваюсь. На мне три кредита, ипотека, двое детей-школьников, оплата ЖКХ, — рассказала Татьяна.