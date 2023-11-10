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Posted Сегодня, 13:04

Published Сегодня, 13:04

Modified Сегодня, 13:04

Updated Сегодня, 13:04

15 автобусов и 17 машин появились в школах и больницах Свердловской области

Школы и больницы в Свердловской области получили новые автобусы и служебные машины

10 ноября 2023, 13:04
Фото: 1MI

15 автобусов и 17 машин появились в школах и больницах Свердловской области

В школах и больницах городов Свердловской области появились новые транспортные средства. Торжественная передача автобусов и машин скорой помощи состоялась в Екатеринбурге.

Так, машины скорой помощи получили медучреждения Карпинска, Кировграда, Сухого Лога, Красноуфимска, Тавды, Камышлова, Ирбита, Волчанска, Арамиля, Богдановича, Невьянска, Красноуральска, рассказали в Департаменте информационной политики Свердловской области.

Автобусы ПАЗ появились в школах Первоуральска, Красноуфимска и Камышловского района, а также в Талицком, Белоярском, Горноуральском, Верхнесалдинском, Сысертском, Волчанском, Североуральском ГО.

По словам замминистра образования Свердловской области Юрия Зеленова, все автобусы обеспечены ГЛОНАСС, а также подключены к ЕДДС.

Напомним, в октябре 2023 года в Нижнем Тагиле был объявлен тендер на поставку 40 пассажирских автобусов. Для покупки общественного транспорта выделили более 400 тысяч рублей.

40 автобусов за 414,4 миллиона закупает администрация Нижнего Тагила
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