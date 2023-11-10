Школы и больницы в Свердловской области получили новые автобусы и служебные машины

Posted Сегодня, 13:04
Published Сегодня, 13:04
Modified Сегодня, 13:04
Updated Сегодня, 13:04
Так, машины скорой помощи получили медучреждения Карпинска, Кировграда, Сухого Лога, Красноуфимска, Тавды, Камышлова, Ирбита, Волчанска, Арамиля, Богдановича, Невьянска, Красноуральска, рассказали в Департаменте информационной политики Свердловской области.
Автобусы ПАЗ появились в школах Первоуральска, Красноуфимска и Камышловского района, а также в Талицком, Белоярском, Горноуральском, Верхнесалдинском, Сысертском, Волчанском, Североуральском ГО.
По словам замминистра образования Свердловской области Юрия Зеленова, все автобусы обеспечены ГЛОНАСС, а также подключены к ЕДДС.
Напомним, в октябре 2023 года в Нижнем Тагиле был объявлен тендер на поставку 40 пассажирских автобусов. Для покупки общественного транспорта выделили более 400 тысяч рублей.