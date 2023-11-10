Сотрудники ГИБДД спасли пострадавших в аварии от гибели на трассе под Екатеринбургом

Posted Сегодня, 06:40
Published Сегодня, 06:40
Modified Сегодня, 06:42
Updated Сегодня, 06:42
Пострадали два человека, первую помощь которым оказали инспекторы ГИБДД.
В салоне иномарки было два пострадавших. У одного из них открылось кровотечение и была угроза жизни. Инспекторы оперативно провели действия с применением спецсредств медукладки по остановке кровотечения.
Также они перевязали раны пострадавшим и вызвали скорую помощь, сообщили в ГИБДД Свердловской области. В результате их госпитализировали в больницу.
Ранее сообщалось, что в Нижнем Тагиле временно будут запрещены остановки и стоянки на улице Ильича. Ограничения введут 27 ноября 2023 года. Нововведение появилось после ДТП.