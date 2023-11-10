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Сотрудники ГИБДД спасли жизнь двоим пострадавшим в ДТП под Екатеринбургом

Сотрудники ГИБДД спасли пострадавших в аварии от гибели на трассе под Екатеринбургом

10 ноября 2023, 06:40
Фото: 1MI

Сотрудники ГИБДД спасли жизнь двоим пострадавшим в ДТП под Екатеринбургом

На автодороге Екатеринбург-Тюмень произошла авария. Водитель потерял контроль над управлением авто, съехал с дороги и опрокинулся.

Пострадали два человека, первую помощь которым оказали инспекторы ГИБДД.

В салоне иномарки было два пострадавших. У одного из них открылось кровотечение и была угроза жизни. Инспекторы оперативно провели действия с применением спецсредств медукладки по остановке кровотечения.

Также они перевязали раны пострадавшим и вызвали скорую помощь, сообщили в ГИБДД Свердловской области. В результате их госпитализировали в больницу.

Ранее сообщалось, что в Нижнем Тагиле временно будут запрещены остановки и стоянки на улице Ильича. Ограничения введут 27 ноября 2023 года. Нововведение появилось после ДТП.

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