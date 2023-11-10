Суд отправил под домашний арест одного из напавших на мужчин в центре Нижнего Тагила

Posted Сегодня, 04:19
Published Сегодня, 04:19
Modified Сегодня, 04:21
Updated Сегодня, 04:21
Так, один из участников ссоры пробудет под домашним арестом до 6 января 2024 года. Постановление пока не вступило в силу и может быть обжаловано, сообщили в пресс-службе Тагилстроевского районного суда.
Напомним, 1 ноября мужчина вместе с товарищами напал на молодых людей. Сначала у них был словесный конфликт, а затем тагильчанин набросился на парня и ударил его в нос. Потерпевший обратился в больницу, где ему диагностировали перелом.
Позднее пострадавший обратился с заявлением в полицию. Материалы были преданы в СК, который возбудил уголовное дело.
Причиной самого конфликта стали обвинения в воровстве. Бывшая сожительница избитого мужчины сообщила, что после расставания он украл вещи. Женщина написала в полицию заявление и сообщила о случившемся друзьям.