tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 04:19

Published Сегодня, 04:19

Modified Сегодня, 04:21

Updated Сегодня, 04:21

Суд отправил под домашний арест одного из напавших на мужчин в центре Нижнего Тагила

Суд отправил под домашний арест одного из напавших на мужчин в центре Нижнего Тагила

10 ноября 2023, 04:19
Фото: 1MI
В Нижнем Тагиле суд отправил под домашний арест одного из участников конфликта, который случился в центре города. Двое мужчин напали на компанию молодых людей. Причиной потасовки стала ссора бывших сожителей.

Так, один из участников ссоры пробудет под домашним арестом до 6 января 2024 года. Постановление пока не вступило в силу и может быть обжаловано, сообщили в пресс-службе Тагилстроевского районного суда.

Напомним, 1 ноября мужчина вместе с товарищами напал на молодых людей. Сначала у них был словесный конфликт, а затем тагильчанин набросился на парня и ударил его в нос. Потерпевший обратился в больницу, где ему диагностировали перелом.

Позднее пострадавший обратился с заявлением в полицию. Материалы были преданы в СК, который возбудил уголовное дело.

Причиной самого конфликта стали обвинения в воровстве. Бывшая сожительница избитого мужчины сообщила, что после расставания он украл вещи. Женщина написала в полицию заявление и сообщила о случившемся друзьям.

Жительница Челябинской области рыла себе могилу. Причиной стала ревность
Узнать подробнее
Читайте также:
Драгдилеры объявили охоту на детей в Свердловской областиНеизвестные избили сотрудника магазина в ЕкатеринбургеПодростки в Екатеринбурге напали на сверстника и били его током
#Происшествия#Нижний Тагил#Полиция#Криминал#Арест#18+#Ирина Кирилова#Инцидент
Подпишитесь
VIP. ТОП-100 влиятельных персон составлен в Екатеринбурге
Сегодня, 03:05
«Слабоумие или отвага»: рыбаки в Горноуральском под Тагилом массово выходят на лед
Вчера, 12:17
Найдено пять нарушений: Росприроднадзор провел проверку на ЕВРАЗ НТМК в Нижнем Тагиле
Вчера, 17:46
Водителям в Нижнем Тагиле запретили парковаться на улице Фрунзе
Вчера, 12:39
Снег с дождем ожидаются в Нижнем Тагиле в выходные
Вчера, 12:41
«Красный крест» в Нижнем Тагиле до 10 ноября принимает вещи для бойцов СВО
Вчера, 08:59