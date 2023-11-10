Свердловские приставы нашли скитающегося по России должника

Posted Сегодня, 07:27
Published Сегодня, 07:27
Modified Сегодня, 07:29
Updated Сегодня, 07:29
Искали мужчину в Ханты-Мансийском автономном округе и Свердловской области. Он уклонялся от уплаты алиментов. Когда его разыскали, то забрали у него авто Renault Sandero, отметили в ГУФССП России по Свердловской области.
Жил мужчина в Ханты-Мансийском автономном округе. Его задолженность перед ребенком составила порядка 800 тысяч рублей. Накопив долг, он сменил город жительства.
Самого мужчину отправили под арест на 10 суток. Также был составлен акт описи и ареста машины. Помимо этого, составлен протокол об административном правонарушении.
Ранее в Екатеринбурге 60-летний мужчина пытается взыскать алименты со своей матери, которая умерла три года назад.