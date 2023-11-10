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Published Сегодня, 12:49

Modified Сегодня, 12:51

Updated Сегодня, 12:51

В Екатеринбурге создан восьмиэтажный мурал

Светящийся мурал появился в Екатеринбурге

10 ноября 2023, 12:49
Фото: Ура.ру

В Екатеринбурге создан восьмиэтажный мурал

В Екатеринбурге появился мурал, который меняет облик по ночам. В высоту он как восьмиэтажный дом. 3D-мурал посвящен покровительнице города — Екатерине Александрийской.

Создали монумент художники команды SPEKTR вместе с продюсерской командой STENKA. Днем и ночью работа выглядит по-разному, пишет Ура.ру.

Проектор будет работать каждый вечер. С наступлением темноты арт-объект выглядит иначе: начинается экспериментальная часть проекта — на мурал проецируются буквы и нимб.

Объект находится на улице Куйбышева, 48А/71А. Художник Андрей Колоколов рассказал, что с помощью этой работы команда хотела выразить свое уважение к Екатеринбургу.

Ранее сообщалось, что на стене Института естественных наук и математики Уральского федерального университета появится 3D-иллюзия покровительницы Екатеринбурга. Это подарок к 300-летию города.

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#Общество#Арт-объект#Художники#Екатеринбург#Дарья Сорокина#300-летие города
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