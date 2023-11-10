Светящийся мурал появился в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 12:49
Published Сегодня, 12:49
Modified Сегодня, 12:51
Updated Сегодня, 12:51
Создали монумент художники команды SPEKTR вместе с продюсерской командой STENKA. Днем и ночью работа выглядит по-разному, пишет Ура.ру.
Проектор будет работать каждый вечер. С наступлением темноты арт-объект выглядит иначе: начинается экспериментальная часть проекта — на мурал проецируются буквы и нимб.
Объект находится на улице Куйбышева, 48А/71А. Художник Андрей Колоколов рассказал, что с помощью этой работы команда хотела выразить свое уважение к Екатеринбургу.
Ранее сообщалось, что на стене Института естественных наук и математики Уральского федерального университета появится 3D-иллюзия покровительницы Екатеринбурга. Это подарок к 300-летию города.