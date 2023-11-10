ТОП-100 влиятельных персон составлен в Екатеринбурге

Подготовка рейтинга проводилась в течение нескольких месяцев. Сначала редакция подготовила лонг-лист из свыше 300 персон. Мы включили туда членов правительства Свердловской области, депутатов Законодательного собрания региона, депутатов прошлого созыва Городской думы Екатеринбурга*, депутатов Госдумы, ярких представителей общественности, лидеров политических партий в регионе и известных политических деятелей федерального уровня из города за последние десятилетия. Также в лонг-листе расположились представители бизнеса и промышленности, руководители правоохранительных органов и общественных организаций.