ТОП-100 влиятельных персон составлен в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 03:05
Published Сегодня, 03:05
Modified Сегодня, 03:49
Updated Сегодня, 03:49
Среди лидеров рейтинга после оценок экспертами TagilCity.ru расположились как представители власти, так и бизнесмены и силовики.
1 место. Евгений Куйвашев, губернатор Свердловской области.
2 место. Игорь Алтушкин, основатель «Русской медной компании».
3 место. Андрей Козицын, бывший гендиректор «Уральской горно-металлургической компании».
4 место. Владимир Якушев, полномочный представитель президента в УрФО.
5 место. Алексей Орлов, глава Екатеринбурга.
6 место. Дмитрий Пумпянский, собственник Синара и ТМК.
7 место. Игорь Николаев, начальник УФСБ РФ по Свердловской области.
8 место. Павел Крашенинников, председатель комитета Государственной Думы по государственному строительству и законодательству.
9 место. Александр Мешков, начальник ГУ МВД России по Свердловской области.
10 место. Олег Чемезов, вице-губернатор Свердловской области.
Кто ещё вошёл в топ-100 влиятельных людей Екатеринбурга по версии экспертов редакции TagilCity.ru? Читайте по ссылке ниже.
Подготовка рейтинга проводилась в течение нескольких месяцев. Сначала редакция подготовила лонг-лист из свыше 300 персон. Мы включили туда членов правительства Свердловской области, депутатов Законодательного собрания региона, депутатов прошлого созыва Городской думы Екатеринбурга*, депутатов Госдумы, ярких представителей общественности, лидеров политических партий в регионе и известных политических деятелей федерального уровня из города за последние десятилетия. Также в лонг-листе расположились представители бизнеса и промышленности, руководители правоохранительных органов и общественных организаций.
Пул экспертов заполнил лонг-лист, проставив каждому участнику оценку влияния от 1 (минимальное) до 10 баллов (максимальное). Эксперты также имели возможность предложить своих кандидатов на участие в рейтинге.
После был определен шорт-лист, в который попали 165 деятелей, набравшие самые высокие баллы. Этот список в итоге оценивали свыше 40 экспертов. В результате по среднему арифметическому был определен топ-100 самых влиятельных персон Екатеринбурга.
Рейтинг составлен на основе оценок свыше 40 экспертов из Екатеринбурга и Свердловской области. Экспертами выступили политологи и представители бизнеса, блогеры и руководители СМИ Екатеринбурга и пресс-служб крупнейших компаний региона, работники силовых и властных структур областного и муниципального уровня и непосредственные участники рейтинга.
*На момент опроса экспертов велась предвыборная кампании кандидатов в депутаты Городской думы. Оценку влияния новоизбранных депутатов восьмого созыва Городской думы Екатеринбурга эксперты редакции проведут в рамках рейтинга, который выйдет в 2024 году.