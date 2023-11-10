Топ самых влиятельных силовиков Екатеринбурга

Николаев, Мешков и Крылов стали самыми влиятельными силовиками в Екатеринбурге

Сразу 11 позиций в числе влиятельных персон в Екатеринбурге получили представители силовых структур. Эксперты отмечают несомненное влияние людей в погонах на процессы в столице региона. Кто вошел в число самых значимых силовиков рейтинга?