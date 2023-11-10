Топ самых влиятельных силовиков Екатеринбурга

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Рейтинг влиятельных персон в Екатеринбурге состоит также из других групп влияния: около половины позиций занимают представители областной и муниципальной власти, еще 29 позиций имеют бизнесмены.
Топ-100 составила редакция TagilCity.ru на основе оценок свыше 40 экспертов из числа политиков и чиновников, руководителей СМИ и PR-служб крупных компаний, блогеров и политологов Екатеринбурга и Свердловской области.