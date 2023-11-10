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Николаев, Мешков и Крылов стали самыми влиятельными силовиками в Екатеринбурге

Топ самых влиятельных силовиков Екатеринбурга

10 ноября 2023, 04:00
Фото: Midjourney

Николаев, Мешков и Крылов стали самыми влиятельными силовиками в Екатеринбурге

Сразу 11 позиций в числе влиятельных персон в Екатеринбурге получили представители силовых структур. Эксперты отмечают несомненное влияние людей в погонах на процессы в столице региона. Кто вошел в число самых значимых силовиков рейтинга?
  • 7 место — Игорь Николаев, начальник УФСБ РФ по Свердловской области.
  • 9 место — Александр Мешков, начальник ГУ МВД России по Свердловской области.
  • 18 место — Борис Крылов, прокурор Свердловской области.
  • 23 место — Светлана Кузнецова, прокурор Екатеринбурга.
  • 24 место — Анатолий Надбитов, исполняющий обязанности руководителя следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Свердловской области, полковник юстиции.
  • 36 место — Максим Метелица, начальник УМВД России по Екатеринбургу.
  • 42 место — Александр Кудрявцев, министр общественной безопасности Свердловской области.
  • 53 место — Константин Шуршин, начальник Управления Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Свердловской области.
  • 64 место — Александр Дементьев, председатель Свердловского областного суда.
  • 73 место — Станислав Сидоркин, председатель Арбитражного суда Свердловской области.
  • 97 место — Юрий Аксенов, военный комиссар Свердловской области.
Власть, бизнес и погоны: какие группы вошли в топ-100 влиятельных в Екатеринбурге
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Рейтинг влиятельных персон в Екатеринбурге состоит также из других групп влияния: около половины позиций занимают представители областной и муниципальной власти, еще 29 позиций имеют бизнесмены.

Топ-100 составила редакция TagilCity.ru на основе оценок свыше 40 экспертов из числа политиков и чиновников, руководителей СМИ и PR-служб крупных компаний, блогеров и политологов Екатеринбурга и Свердловской области.

ТОП-100 влиятельных людей Екатеринбурга
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