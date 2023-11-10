УВЗ показал квартиры для иногородних работников в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 12:33
Published Сегодня, 12:33
Modified Сегодня, 12:33
Updated Сегодня, 12:33
Предлагаемые квартиры обставлены необходимой мебелью. При этом жилье иногородним сотрудникам предлагается по корпоративной стоимости, она значительно ниже рыночных цен. Жить в них могут как семьи, так и одинокие люди, рассказали в пресс-службе предприятия.
Дома с данными квартирами расположены в одном районе с заводом. Рядом находятся детские учебные и дошкольные учреждения, парковки, транспортные развязки, игровые площадки для детей.
Напомним, экс-глава Омской области Александр Бурков, теперь занимающий должность представителя «Уралвагонзавода», решил привлекать к работе на предприятии осужденных. В октябре 2023 года он обсудил этот вопрос с руководителем ГУФСИН Свердловской области Александром Федоровым.