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Иногородним сотрудникам УВЗ выделят 246 квартир в Нижнем Тагиле

УВЗ показал квартиры для иногородних работников в Нижнем Тагиле

10 ноября 2023, 12:33
Фото: 1MI

Иногородним сотрудникам УВЗ выделят 246 квартир в Нижнем Тагиле

«Уралвагонзавод» в Нижнем Тагиле предлагает 246 квартир в аренду в новостройках для сотрудников из других городов.

Предлагаемые квартиры обставлены необходимой мебелью. При этом жилье иногородним сотрудникам предлагается по корпоративной стоимости, она значительно ниже рыночных цен. Жить в них могут как семьи, так и одинокие люди, рассказали в пресс-службе предприятия.

Видео: Уралвагонзавод

Дома с данными квартирами расположены в одном районе с заводом. Рядом находятся детские учебные и дошкольные учреждения, парковки, транспортные развязки, игровые площадки для детей.

Напомним, экс-глава Омской области Александр Бурков, теперь занимающий должность представителя «Уралвагонзавода», решил привлекать к работе на предприятии осужденных. В октябре 2023 года он обсудил этот вопрос с руководителем ГУФСИН Свердловской области Александром Федоровым.

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#Общество#Жилье#Завод#Аренда#Видео#Предприятие#УВЗ#Квартиры#Сотрудники#Работники#Уралвагонзавод#Елизавета Зиборова
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