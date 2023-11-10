УВЗ показал квартиры для иногородних работников в Нижнем Тагиле

Предлагаемые квартиры обставлены необходимой мебелью. При этом жилье иногородним сотрудникам предлагается по корпоративной стоимости, она значительно ниже рыночных цен. Жить в них могут как семьи, так и одинокие люди, рассказали в пресс-службе предприятия.