Вице-мэр Екатеринбурга обвинил водителей на шипованной резине в грязи на дорогах

Также Бубнов высказался по поводу уборки снега в Екатеринбурге. Он заявил, что погода не позволила убрать «снежную кашу» с тротуаров, а потому она стала наледью. Избавляться от нее «трудозатратно», поэтому все маршруты обработали песком.