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Вице-мэр Екатеринбурга назвал причину появления грязи на городских дорогах

Вице-мэр Екатеринбурга обвинил водителей на шипованной резине в грязи на дорогах

10 ноября 2023, 03:43
Фото: 1MI

Вице-мэр Екатеринбурга назвал причину появления грязи на городских дорогах

Замглавы Екатеринбурга Алексей Бубнов объяснил, почему в городе на дорогах столько грязи. По его словам, 80% грязи возникает из-за автомобилей на шипованной резине. И только 20% появляется с газонов и дворов. Он предложил горожанам использовать «липучку».
80% грязи [В Екатеринбурге] от машин на «шипах», 20% — с газонов и из дворов. Мы призываем переходить на фрикционную резину, — сказал Бубнов в эфире «Четвертого канала».

Он отметил, что администрация тоже рассматривает варианты перехода на такие колеса.

Также Бубнов высказался по поводу уборки снега в Екатеринбурге. Он заявил, что погода не позволила убрать «снежную кашу» с тротуаров, а потому она стала наледью. Избавляться от нее «трудозатратно», поэтому все маршруты обработали песком.

Напомним, ранее специалисты Института промышленной экологии УрО РАН проводили исследование, в котором пытались найти причины, почему Екатеринбург регулярно становится грязным.

#Транспорт#Водители#Дороги#Грязь#Екатеринбург#Ирина Кирилова#Автомобили#Алексей Бубнов
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