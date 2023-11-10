Вице-мэр Екатеринбурга обвинил водителей на шипованной резине в грязи на дорогах

Posted Сегодня, 03:43
Published Сегодня, 03:43
Modified Сегодня, 03:45
Updated Сегодня, 03:45
80% грязи [В Екатеринбурге] от машин на «шипах», 20% — с газонов и из дворов. Мы призываем переходить на фрикционную резину, — сказал Бубнов в эфире «Четвертого канала».
Он отметил, что администрация тоже рассматривает варианты перехода на такие колеса.
Также Бубнов высказался по поводу уборки снега в Екатеринбурге. Он заявил, что погода не позволила убрать «снежную кашу» с тротуаров, а потому она стала наледью. Избавляться от нее «трудозатратно», поэтому все маршруты обработали песком.
Напомним, ранее специалисты Института промышленной экологии УрО РАН проводили исследование, в котором пытались найти причины, почему Екатеринбург регулярно становится грязным.