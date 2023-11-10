tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 03:35

Published Сегодня, 03:35

Modified Сегодня, 03:48

Updated Сегодня, 03:48

Власть, бизнес и погоны: какие группы вошли в ТОП-100 влиятельных в Екатеринбурге

Власть, бизнес и погоны: какие группы вошли в ТОП-100 влиятельных в Екатеринбурге

10 ноября 2023, 03:35
Фото: tagilcity.ru
Доступ к ресурсам определяет влияние, но ресурсы бывают самые разные. Это показал рейтинг влиятельных людей Екатеринбурга, который составила редакция TagilCity.ru на основе оценок свыше 40 экспертов. Самыми крупными группировками стали представители властей города и области, бизнесмены и силовики.

Половина влиятельных в Екатеринбурге — представители власти и чиновники

Сразу 45 человек в рейтинге влиятельных персон в Екатеринбурге имеют отношение к властям местного или областного уровня. Почти четверть из итогового списка — 21 человек — являются членами правительства Свердловской области. От общего числа членов правительства это 72%.

Еще 11 человек в перечне влиятельных персон столицы региона относятся к числу городских чиновников. Муниципальным властям эксперты отдали меньшую долю в списке влиятельных. Собеседники редакции отмечают, что в последнее десятилетие в регионе разрешился конфликт муниципальных и региональных властей. Конкуренцию за фактическое влияние на процессы в Екатеринбурге выиграл регион, поэтому муниципалам в рейтинге досталось меньше позиций.

На конфликтах, на обострении и на некой игре могут всегда получить плюс те же самые жители области. Потому что обнажаются проблемы. Если проблема обнажена, она выходит в медиа. На проблему обращается внимание федеральной власти, и она решается. Есть ощущение, что к людям прислушиваются. А если власти работают слаженно и, в общем, в крепких объятиях друг друга, то очень многие конфликты, они, как бы, заметаются под ковер. Поэтому мне кажется, что, с одной стороны, это системная командная работа. Но конкуренция в любых сферах, в том числе в политических, может принести выгоду сторонним людям. В данном случае гражданам, — отмечает Анна Касюкова, директор РИА «Европейско-Азиатские Новости».

Ещё 13 строчек занимают депутаты Законодательного собрания и Городской думы седьмого* созыва. Фактически они также являются представителями группировок властей региона или города, но мы решили выделить их, чтобы было можно сравнить с общим числом депутатов в этих двух органах власти. Всего в Гордуме и Заксобрании заседают 85 человек. В сотню самых влиятельных попали только 13, и это всего 15% от общего числа депутатов.

ТОП-100 влиятельных людей Екатеринбурга
Узнать подробнее

Большой бизнес

Свыше четверти рейтинга занимают представители бизнеса — их в топе 29. Причем в большинстве своем это не просто известные и опытные предприниматели, часть из них — люди из списков самых богатых людей страны и даже мира.

Влияние измеряется и кошельком, считают эксперты редакции, поместив в рейтинг миллиардеров, владельцев крупных компаний федерального уровня, промышленников и застройщиков. Столица Урала активно застраивается жилой и коммерческой недвижимостью, промышленная специфика региона также дает о себе знать. Выбирая город для инвестиций в бизнес, учредители зачастую рассчитывают на то, что смогут диктовать свои условия. Поэтому имеют и тесные отношения с властями и силовиками.

Бизнес в РФ — это как территория хищников, тут постоянно надо выживать. Если у условных «Роснефти» или ЕВРАЗа уже выстроена связь с государством в лице депутатов всех уровней, служб безопасности, состоящих из бывших высокопрофессиональных сотрудников всех видов органов, ЧОПов, по численности равным полкам. То у малого бизнеса ничего подобного нет, — рассказывает собеседник редакции, руководитель службы безопасности одного из предприятий Свердловской области.

Люди в погонах

Еще 11 позиций в рейтинге влиятельных в Екатеринбурге досталось представителям правоохранительных органов. Эти персоны широко распределены по рейтингу — есть они и в топ-10, и во второй половине списка. Сложившаяся общественно-политическая и экономическая ситуация в стране способствует тому, чтобы люди в погонах размещались на топовых позициях в числе влиятельных персон.

У всех людей рано или поздно возникают проблемы с законом. Личные. Соседи, ДТП, права, банальная административка, дети-наркоманы, соседи-наркоманы, повреждение имущества… И эти проблемы просят решить кого? Друзей из органов либо… по знакомству. Вести бизнес и при этом не нарушать закон невозможно. Если делать все по закону, легально, бизнес быстро сдается. Например, грузовики, возящие груз, перевес, эксплуатация с нарушением в части технических средств, страховки, разбитые фары, техосмотр. Торговля алкоголем и сигаретами. Ни один ресторан или точка не выживет без алкоголя, это самое доходное. Алкоголь так или иначе в подавляющем большинстве идёт с нарушениями, они разные, но они есть. Торговля одеждой… торгуют «брендами», сейчас с этим проще. Из-за СВО никакой Adidas и Nike не обратится с заявлением на подделку, — говорит в беседе с TagilCity.ru экс-силовик, руководитель службы безопасности одного из предприятий Свердловской области.
Сотрудники МВД, ФСБ, прокуратуры, нечистые на руку, могут оказывать консультационные и негласные услуги бизнес-структурам. Предупреждать о проверках, наоборот инициировать проверки конкурентам, создавать препятствия. И это сказанное не надо оценивать только в негативном свете. Бизнесу в РФ объективно не выжить без дружбы с силовиками. Систематические кражи, хищения на производстве. От банального молотка до фур с деталями на десятки миллионов, — поясняет собеседник. 

Рейтинг влиятельных персон в Екатеринбурге составлен с помощью оценки более 300 видных деятелей города различными экспертами редакции TagilCity.ru. Среди них как непосредственные участники рейтинга, так и эксперты из числа силовиков, политологи, руководители СМИ, политики и чиновники. 

*На момент опроса экспертов велась предвыборная кампании кандидатов в депутаты Городской думы. Оценку влияния новоизбранных депутатов восьмого созыва Городской думы Екатеринбурга эксперты редакции проведут в рамках рейтинга, который выйдет в 2024 году.

#Политика#Эксклюзив#Александра Логинова#Свердловская область#Екатеринбург
Подпишитесь
VIP. ТОП-100 влиятельных персон составлен в Екатеринбурге
Сегодня, 03:05
«Слабоумие или отвага»: рыбаки в Горноуральском под Тагилом массово выходят на лед
Вчера, 12:17
Найдено пять нарушений: Росприроднадзор провел проверку на ЕВРАЗ НТМК в Нижнем Тагиле
Вчера, 17:46
Водителям в Нижнем Тагиле запретили парковаться на улице Фрунзе
Вчера, 12:39
Снег с дождем ожидаются в Нижнем Тагиле в выходные
Вчера, 12:41
«Красный крест» в Нижнем Тагиле до 10 ноября принимает вещи для бойцов СВО
Вчера, 08:59