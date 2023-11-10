Власть, бизнес и погоны: какие группы вошли в ТОП-100 влиятельных в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 03:35
Published Сегодня, 03:35
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Updated Сегодня, 03:48
Сразу 45 человек в рейтинге влиятельных персон в Екатеринбурге имеют отношение к властям местного или областного уровня. Почти четверть из итогового списка — 21 человек — являются членами правительства Свердловской области. От общего числа членов правительства это 72%.
Еще 11 человек в перечне влиятельных персон столицы региона относятся к числу городских чиновников. Муниципальным властям эксперты отдали меньшую долю в списке влиятельных. Собеседники редакции отмечают, что в последнее десятилетие в регионе разрешился конфликт муниципальных и региональных властей. Конкуренцию за фактическое влияние на процессы в Екатеринбурге выиграл регион, поэтому муниципалам в рейтинге досталось меньше позиций.
На конфликтах, на обострении и на некой игре могут всегда получить плюс те же самые жители области. Потому что обнажаются проблемы. Если проблема обнажена, она выходит в медиа. На проблему обращается внимание федеральной власти, и она решается. Есть ощущение, что к людям прислушиваются. А если власти работают слаженно и, в общем, в крепких объятиях друг друга, то очень многие конфликты, они, как бы, заметаются под ковер. Поэтому мне кажется, что, с одной стороны, это системная командная работа. Но конкуренция в любых сферах, в том числе в политических, может принести выгоду сторонним людям. В данном случае гражданам, — отмечает Анна Касюкова, директор РИА «Европейско-Азиатские Новости».
Ещё 13 строчек занимают депутаты Законодательного собрания и Городской думы седьмого* созыва. Фактически они также являются представителями группировок властей региона или города, но мы решили выделить их, чтобы было можно сравнить с общим числом депутатов в этих двух органах власти. Всего в Гордуме и Заксобрании заседают 85 человек. В сотню самых влиятельных попали только 13, и это всего 15% от общего числа депутатов.
Свыше четверти рейтинга занимают представители бизнеса — их в топе 29. Причем в большинстве своем это не просто известные и опытные предприниматели, часть из них — люди из списков самых богатых людей страны и даже мира.
Влияние измеряется и кошельком, считают эксперты редакции, поместив в рейтинг миллиардеров, владельцев крупных компаний федерального уровня, промышленников и застройщиков. Столица Урала активно застраивается жилой и коммерческой недвижимостью, промышленная специфика региона также дает о себе знать. Выбирая город для инвестиций в бизнес, учредители зачастую рассчитывают на то, что смогут диктовать свои условия. Поэтому имеют и тесные отношения с властями и силовиками.
Бизнес в РФ — это как территория хищников, тут постоянно надо выживать. Если у условных «Роснефти» или ЕВРАЗа уже выстроена связь с государством в лице депутатов всех уровней, служб безопасности, состоящих из бывших высокопрофессиональных сотрудников всех видов органов, ЧОПов, по численности равным полкам. То у малого бизнеса ничего подобного нет, — рассказывает собеседник редакции, руководитель службы безопасности одного из предприятий Свердловской области.
Еще 11 позиций в рейтинге влиятельных в Екатеринбурге досталось представителям правоохранительных органов. Эти персоны широко распределены по рейтингу — есть они и в топ-10, и во второй половине списка. Сложившаяся общественно-политическая и экономическая ситуация в стране способствует тому, чтобы люди в погонах размещались на топовых позициях в числе влиятельных персон.
У всех людей рано или поздно возникают проблемы с законом. Личные. Соседи, ДТП, права, банальная административка, дети-наркоманы, соседи-наркоманы, повреждение имущества… И эти проблемы просят решить кого? Друзей из органов либо… по знакомству. Вести бизнес и при этом не нарушать закон невозможно. Если делать все по закону, легально, бизнес быстро сдается. Например, грузовики, возящие груз, перевес, эксплуатация с нарушением в части технических средств, страховки, разбитые фары, техосмотр. Торговля алкоголем и сигаретами. Ни один ресторан или точка не выживет без алкоголя, это самое доходное. Алкоголь так или иначе в подавляющем большинстве идёт с нарушениями, они разные, но они есть. Торговля одеждой… торгуют «брендами», сейчас с этим проще. Из-за СВО никакой Adidas и Nike не обратится с заявлением на подделку, — говорит в беседе с TagilCity.ru экс-силовик, руководитель службы безопасности одного из предприятий Свердловской области.
Сотрудники МВД, ФСБ, прокуратуры, нечистые на руку, могут оказывать консультационные и негласные услуги бизнес-структурам. Предупреждать о проверках, наоборот инициировать проверки конкурентам, создавать препятствия. И это сказанное не надо оценивать только в негативном свете. Бизнесу в РФ объективно не выжить без дружбы с силовиками. Систематические кражи, хищения на производстве. От банального молотка до фур с деталями на десятки миллионов, — поясняет собеседник.
Рейтинг влиятельных персон в Екатеринбурге составлен с помощью оценки более 300 видных деятелей города различными экспертами редакции TagilCity.ru. Среди них как непосредственные участники рейтинга, так и эксперты из числа силовиков, политологи, руководители СМИ, политики и чиновники.
*На момент опроса экспертов велась предвыборная кампании кандидатов в депутаты Городской думы. Оценку влияния новоизбранных депутатов восьмого созыва Городской думы Екатеринбурга эксперты редакции проведут в рамках рейтинга, который выйдет в 2024 году.