Власть, бизнес и погоны: какие группы вошли в ТОП-100 влиятельных в Екатеринбурге

Ещё 13 строчек занимают депутаты Законодательного собрания и Городской думы седьмого* созыва. Фактически они также являются представителями группировок властей региона или города, но мы решили выделить их, чтобы было можно сравнить с общим числом депутатов в этих двух органах власти. Всего в Гордуме и Заксобрании заседают 85 человек. В сотню самых влиятельных попали только 13, и это всего 15% от общего числа депутатов.