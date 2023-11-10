Военкома в Краснотурьинске нашли мертвым. Он покончил с собой

Posted Сегодня, 15:03
Published Сегодня, 15:03
Modified Сегодня, 15:03
Updated Сегодня, 15:03
По словам очевидца, причины, из-за которых Чекасин мог совершить самоубийство, пока неизвестны, пишет Ура.ру.
Подробности инцидента также в настоящее время не сообщаются.
Напомним, в октябре 2023 года в Екатеринбурге покончил с собой 18-летний молодой человек. Юноша был студентом последнего курса музыкального колледжа.
По словам его мамы, у погибшего имелась душевная болезнь. Совершил суицид екатеринбуржец спустя несколько дней после того, как он был выписан из медучреждения.
Ранее он уже пытался свести счеты с жизнью. При этом, как отмечает мать, молодой человек был добрый и талантливым человеком.