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Published Сегодня, 15:03

Modified Сегодня, 15:03

Updated Сегодня, 15:03

Военком в Краснотурьинске покончил с собой

Военкома в Краснотурьинске нашли мертвым. Он покончил с собой

10 ноября 2023, 15:03
Фото: 1MI

Военком в Краснотурьинске покончил с собой

В Краснотурьинске обнаружили мертвым военного комиссара Сергея Чекасина. Мужчина совершил самоубийство.

По словам очевидца, причины, из-за которых Чекасин мог совершить самоубийство, пока неизвестны, пишет Ура.ру.

Подробности инцидента также в настоящее время не сообщаются.

Напомним, в октябре 2023 года в Екатеринбурге покончил с собой 18-летний молодой человек. Юноша был студентом последнего курса музыкального колледжа.

По словам его мамы, у погибшего имелась душевная болезнь. Совершил суицид екатеринбуржец спустя несколько дней после того, как он был выписан из медучреждения.

Ранее он уже пытался свести счеты с жизнью. При этом, как отмечает мать, молодой человек был добрый и талантливым человеком.

Была душевная болезнь. В Екатеринбурге покончил с собой ученик музыкального колледжа
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