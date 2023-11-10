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Published Сегодня, 13:40

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Updated Сегодня, 13:42

Свердловский депутат Госдумы предложил наградить двух пранкеров

Вована и Лексуса могут наградить после предложения свердловского депутата

10 ноября 2023, 13:40
Фото: Midjourney

Свердловский депутат Госдумы предложил наградить двух пранкеров

Депутат Госдумы от Свердловской области Максим Иванов предложил наградить почетной грамотой двоих россиян. Они разоблачили планы представителей враждебных стран — Украины, Польши, США и Великобритании.

Парламентарий направил в комитет Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений предложение о награждении Почетной Грамотой Кузнецова В.А. и Столярова А. В. Это пранкеры Вован и Лексус.

Они организовали телефонные спецоперации и разоблачили намерения стороны противника, утверждает депутат. Помимо этого, они помогли укрепить пророссийские настроения в мире и сплотить гражданское общество России, считает Максим Иванов.

Почему обратился через комитет, а не лично? Потому что у комитета есть полномочия направлять подобные представления, а у депутата — нет, — добавил Максим Иванов.

Напомним, что пранкеры Вован и Лексус разыграли премьер-министра Эстонии Каю Каллас. Во время разговора по телефону она рассказала, что проводила политику по ущемлению свободы слова.

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#Общество#Россия#Свердловская область#Награда#Госдума#Грамоты#Комитет#Гражданское общество#Максим Иванов#Дарья Сорокина
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