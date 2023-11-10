Вована и Лексуса могут наградить после предложения свердловского депутата

Posted Сегодня, 13:40
Published Сегодня, 13:40
Modified Сегодня, 13:42
Updated Сегодня, 13:42
Парламентарий направил в комитет Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений предложение о награждении Почетной Грамотой Кузнецова В.А. и Столярова А. В. Это пранкеры Вован и Лексус.
Они организовали телефонные спецоперации и разоблачили намерения стороны противника, утверждает депутат. Помимо этого, они помогли укрепить пророссийские настроения в мире и сплотить гражданское общество России, считает Максим Иванов.
Почему обратился через комитет, а не лично? Потому что у комитета есть полномочия направлять подобные представления, а у депутата — нет, — добавил Максим Иванов.
Напомним, что пранкеры Вован и Лексус разыграли премьер-министра Эстонии Каю Каллас. Во время разговора по телефону она рассказала, что проводила политику по ущемлению свободы слова.