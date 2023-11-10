Заморозки до -5, снег и гололед ожидаются в Свердловской области

Posted Сегодня, 11:47
Published Сегодня, 11:47
Modified Сегодня, 11:47
Updated Сегодня, 11:47
Порывы ветра будут достигать 3-8 метров. Температура ночью понизится в северной и восточной части области до -5 градусов, а днем в регионе ожидается 0… +5 градусов, рассказали в ЕДДС по Нижнему Тагилу.
Также местами в Свердловской области пройдут дождь и снегопад, а в утреннее время образуется туман. На дорогах вероятно образование гололедицы.
В связи с осадками, скользкими дорогами и ухудшением видимости возрастает риск ДТП и ограничения транспортного движения.
Напомним, 12 ноября 2023 года в Нижнем Тагиле утром будет снег с дождем, а днем в городе будет ясно. Ближе к вечеру станет холоднее до -2 градусов.