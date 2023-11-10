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В Свердловскую область придут снег и заморозки

Заморозки до -5, снег и гололед ожидаются в Свердловской области

10 ноября 2023, 11:47
Фото: 1MI

В Свердловскую область придут снег и заморозки

В Свердловской области выпадет снег, а также наступит похолодание до -5 градусов. Такая погода прогнозируется на 11 ноября 2023 года.

Порывы ветра будут достигать 3-8 метров. Температура ночью понизится в северной и восточной части области до -5 градусов, а днем в регионе ожидается 0… +5 градусов, рассказали в ЕДДС по Нижнему Тагилу.

Также местами в Свердловской области пройдут дождь и снегопад, а в утреннее время образуется туман. На дорогах вероятно образование гололедицы.

В связи с осадками, скользкими дорогами и ухудшением видимости возрастает риск ДТП и ограничения транспортного движения.

Напомним, 12 ноября 2023 года в Нижнем Тагиле утром будет снег с дождем, а днем в городе будет ясно. Ближе к вечеру станет холоднее до -2 градусов.

Снег с дождем ожидаются в Нижнем Тагиле в выходные
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