tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:22

Published Сегодня, 08:22

Modified Сегодня, 08:24

Updated Сегодня, 08:24

Жительница Ревды пожаловалась на проложенную через ее огород дорогу

Застройщик проложил дорогу через огород местной жительницы в Реже

10 ноября 2023, 08:22
Фото: 1MI

Жительница Ревды пожаловалась на проложенную через ее огород дорогу

В Реже хозяйка частного дома пожаловалась на то, что застройщик проложил в ее огороде асфальт. Женщина выиграла суд, но это ничего не поменяло.

Девятиэтажное здание на улице Фрунзе, 9 в этом году построила компания «СЗ „Режевской завод ЖБИ“». При этом застройщик проложил дорогу через участок соседки, местной жительницы Дарьи.

Она обратилась с иском в суд. Пока шли разбирательства, дом достроили, так что теперь у нее в огороде вместо грядок появилась асфальтированная дорога, пишет Е1.

Застройщик просто сломал забор и вывез землю, потом построил дорогу. Мы судились восемь месяцев и выиграли, — рассказала Дарья.

Получив это судебное решение, она вновь отгородила свой участок забором от посторонних людей. Однако победа в суде не решила проблемы. Девятиэтажку достроили и сдали, туда уже заселились люди.

Однако у высотки нет пожарного проезда, который застройщик проложил через чужой участок, так как перегороженная дорога служит еще и пожарным проездом. Его дом лишился.

В отделе надзорной деятельности МЧС Режевского городского округа Дарье сообщили, что предупредили администрацию о недопустимости таких нарушений. В мэрии отметили, что в курсе проблемы и будут ее решать.

«Нужна изюминка». Несколько крупных застройщиков планируют зайти в Нижний Тагил
Узнать подробнее
#Происшествия#Дорога#Суд#Застройщик#Нарушения#Забор#Огород#Высотка#Дарья Сорокина
Подпишитесь
VIP. ТОП-100 влиятельных персон составлен в Екатеринбурге
Сегодня, 03:05
«Слабоумие или отвага»: рыбаки в Горноуральском под Тагилом массово выходят на лед
Вчера, 12:17
Найдено пять нарушений: Росприроднадзор провел проверку на ЕВРАЗ НТМК в Нижнем Тагиле
Вчера, 17:46
Водителям в Нижнем Тагиле запретили парковаться на улице Фрунзе
Вчера, 12:39
Снег с дождем ожидаются в Нижнем Тагиле в выходные
Вчера, 12:41
«Красный крест» в Нижнем Тагиле до 10 ноября принимает вещи для бойцов СВО
Вчера, 08:59