Застройщик проложил дорогу через огород местной жительницы в Реже

Posted Сегодня, 08:22
Published Сегодня, 08:22
Modified Сегодня, 08:24
Updated Сегодня, 08:24
Девятиэтажное здание на улице Фрунзе, 9 в этом году построила компания «СЗ „Режевской завод ЖБИ“». При этом застройщик проложил дорогу через участок соседки, местной жительницы Дарьи.
Она обратилась с иском в суд. Пока шли разбирательства, дом достроили, так что теперь у нее в огороде вместо грядок появилась асфальтированная дорога, пишет Е1.
Застройщик просто сломал забор и вывез землю, потом построил дорогу. Мы судились восемь месяцев и выиграли, — рассказала Дарья.
Получив это судебное решение, она вновь отгородила свой участок забором от посторонних людей. Однако победа в суде не решила проблемы. Девятиэтажку достроили и сдали, туда уже заселились люди.
Однако у высотки нет пожарного проезда, который застройщик проложил через чужой участок, так как перегороженная дорога служит еще и пожарным проездом. Его дом лишился.
В отделе надзорной деятельности МЧС Режевского городского округа Дарье сообщили, что предупредили администрацию о недопустимости таких нарушений. В мэрии отметили, что в курсе проблемы и будут ее решать.