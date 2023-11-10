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Published Сегодня, 16:18

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Updated Сегодня, 16:18

Мужчина в Краснотурьинске рассказал о погибшем военкоме

Житель Краснотурьинска рассказал о военкоме, который покончил с собой

10 ноября 2023, 16:18
Фото: 1MI

Мужчина в Краснотурьинске рассказал о погибшем военкоме

О военкоме Сергее Чекасине из Краснотурьинска, который покончил с собой, рассказал один из его приятелей.

Мужчине было 59 лет. Его нашли умершим дома, где сейчас работают следователи. По словам его товарища, Чекасин был суровым человеком, при этом коллеги относились к военкому с уважением, пишет Ура.ру.

Должность военкома Чекасин занимал с 2008 года. По словам одного из очевидцев, при жизни свердловчанин долго болел. В свердловском СК происшествие в настоящее время не комментируют.

Напомним, 10 ноября 2023 года стало известно, что военком Краснотурьинска был найден мертвым после того, как он совершил самоубийство.

Военкома в Краснотурьинске нашли мертвым. Он покончил с собой
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