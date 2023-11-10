Житель Краснотурьинска рассказал о военкоме, который покончил с собой

Posted Сегодня, 16:18
Published Сегодня, 16:18
Modified Сегодня, 16:18
Updated Сегодня, 16:18
Мужчине было 59 лет. Его нашли умершим дома, где сейчас работают следователи. По словам его товарища, Чекасин был суровым человеком, при этом коллеги относились к военкому с уважением, пишет Ура.ру.
Должность военкома Чекасин занимал с 2008 года. По словам одного из очевидцев, при жизни свердловчанин долго болел. В свердловском СК происшествие в настоящее время не комментируют.
Напомним, 10 ноября 2023 года стало известно, что военком Краснотурьинска был найден мертвым после того, как он совершил самоубийство.