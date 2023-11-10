Житель Первоуральска сдал в полицию наркотики. Теперь его преследует наркомафия

В квартире, которую горожанин сдает посуточно, он обнаружил после очередного арендатора нарколабораторию и крупную партию запрещенных веществ, после чего сдал их в полицию. Результаты экспертизы показали, что мужчина нашел мефедрон, пишет Е1.