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Жителя Первоуральска преследует наркомафия из-за наркотиков

Житель Первоуральска сдал в полицию наркотики. Теперь его преследует наркомафия

10 ноября 2023, 15:40
Фото: 1MI

Жителя Первоуральска преследует наркомафия из-за наркотиков

Мужчине из Первоуральска угрожают наркоторговцы из-за того, что он сдал в полицию крупную партию наркотиков и нарколабораторию.

В квартире, которую горожанин сдает посуточно, он обнаружил после очередного арендатора нарколабораторию и крупную партию запрещенных веществ, после чего сдал их в полицию. Результаты экспертизы показали, что мужчина нашел мефедрон, пишет Е1.

Хозяину квартиры сперва предложили организовать его защиту, однако потом отказались, так как, по словам полицейских, состава преступления нет. Вскоре объявился арендатор и вместе с наркоторговцами принялся угрожать мужчине.

Фото: Е1

Злоумышленники разбивали окна в квартире, оставляли гробу у подъезда и присылали свердловчанину свиную голову.

Напомним, в Свердловской области наркоторговцы объявили охоту на пятерых подростков, которых они заподозрили в краже наркотиков.

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