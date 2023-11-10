Житель Первоуральска сдал в полицию наркотики. Теперь его преследует наркомафия

Posted Сегодня, 15:40
Published Сегодня, 15:40
Modified Сегодня, 15:40
Updated Сегодня, 15:40
В квартире, которую горожанин сдает посуточно, он обнаружил после очередного арендатора нарколабораторию и крупную партию запрещенных веществ, после чего сдал их в полицию. Результаты экспертизы показали, что мужчина нашел мефедрон, пишет Е1.
Хозяину квартиры сперва предложили организовать его защиту, однако потом отказались, так как, по словам полицейских, состава преступления нет. Вскоре объявился арендатор и вместе с наркоторговцами принялся угрожать мужчине.
Злоумышленники разбивали окна в квартире, оставляли гробу у подъезда и присылали свердловчанину свиную голову.
Напомним, в Свердловской области наркоторговцы объявили охоту на пятерых подростков, которых они заподозрили в краже наркотиков.