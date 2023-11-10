Жители Екатеринбурга взбунтовались из-за шумов в в Академическом районе

Posted Сегодня, 10:38
Published Сегодня, 10:38
Modified Сегодня, 10:40
Updated Сегодня, 10:40
Ранее экраны были установлены вдоль трамвайной ветки в Академический. Свои претензии один из местных жителей Виталий описал в комментариях к одному из постов мэра Алексея Орлова в его телеграм-канале.
Это непредусмотрительно и очень опасно. Аргументы: слепая зона для заездов, если трамвай встанет посередине, куда выйдут люди? Третий аргумент — дети, перебегая дорогу, не видят приближающийся трамвай, — написал екатеринбуржец.
Также мужчина назвал экран бесполезным, так как звуки от него отражаются к верхним этажам домов. Поэтому Виталий считает, что экран, по сути, лишь защищает первые этажи, где находятся магазины.
На жалобы ответили представители ЦУРа. Они сказали, что экраны установлены по правилам. Убирать их не будут. В администрации отметили, что работы были проведены по проекту, прошедшему Госэкспертизу.