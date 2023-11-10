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Жители Екатеринбурга выступили против шумозащитных экранов

Жители Екатеринбурга взбунтовались из-за шумов в в Академическом районе

10 ноября 2023, 10:38
Фото: 1MI

Жители Екатеринбурга выступили против шумозащитных экранов

В Академическом районе Екатеринбурга жители высказались против шумозащитных экранов. Они просят властей города убрать их, так как экраны доставляют дискомфорт своими шумами.

Ранее экраны были установлены вдоль трамвайной ветки в Академический. Свои претензии один из местных жителей Виталий описал в комментариях к одному из постов мэра Алексея Орлова в его телеграм-канале.

Это непредусмотрительно и очень опасно. Аргументы: слепая зона для заездов, если трамвай встанет посередине, куда выйдут люди? Третий аргумент — дети, перебегая дорогу, не видят приближающийся трамвай, — написал екатеринбуржец.

Также мужчина назвал экран бесполезным, так как звуки от него отражаются к верхним этажам домов. Поэтому Виталий считает, что экран, по сути, лишь защищает первые этажи, где находятся магазины.

На жалобы ответили представители ЦУРа. Они сказали, что экраны установлены по правилам. Убирать их не будут. В администрации отметили, что работы были проведены по проекту, прошедшему Госэкспертизу.

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#Протест#Жители#Защита#Екатеринбург#Академический район#Дарья Сорокина#Трамвайная ветка#Экраны
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