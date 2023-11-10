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Published Сегодня, 14:08

Modified Сегодня, 14:10

Updated Сегодня, 14:10

Жительницу Екатеринбурга с диабетом вызвали в СК после жалоб на Минздрав

Жительницу Екатеринбурга с диабетом вызвали в СК после жалоб на Минздрав

10 ноября 2023, 14:08
Фото: 1MI
Жительница Екатеринбурга пожаловалась на необходимость самостоятельной покупки материалов для инсулиновой помпы. После этого ее вызвали в СУ СК.

У женщины диабет. Сейчас она борется с региональным Минздравом за право получения инвалидности. Пока на лекарства каждый месяц она тратит порядка 11 тысяч рублей. Для работы устройства нужно закупать иглы, катетеры, картриджи, сенсоры.

При этом женщина работает музыкантом в оркестре и ее зарплата составляет 29 800 рублей.

Пока дождешься инвалидности — помрешь. Я уже и не надеялась, что хоть что-то сдвинется с мертвой точки, но случилось чудо. Уже в понедельник я иду на встречу со следователем, — рассказала Наталья.

Ранее сообщалось, что свердловчанка три месяца покупала лекарство, которое положено ей бесплатно. В 2022 году ей выдали запас сенсоров на год. Летом 2023 года расходники закончились, а новые ей не дали. После она обратилась в прокуратуру и суд.

Просроченные медикаменты хранились в поликлинике в Екатеринбурге
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#Зарплата#Минздрав#Лекарства#Диабет#Инвалидность#Екатеринбург#СК#Дарья Сорокина
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