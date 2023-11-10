Жительницу Екатеринбурга с диабетом вызвали в СК после жалоб на Минздрав

Ранее сообщалось, что свердловчанка три месяца покупала лекарство, которое положено ей бесплатно. В 2022 году ей выдали запас сенсоров на год. Летом 2023 года расходники закончились, а новые ей не дали. После она обратилась в прокуратуру и суд.