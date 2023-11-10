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Posted Сегодня, 14:04

Published Сегодня, 14:04

Modified Сегодня, 14:06

Updated Сегодня, 14:06

В Березовском мужчину обвинили в изнасиловании 14-летней дочери

Жителя Березовского отправили за решетку после обвинения в изнасиловании дочки

10 ноября 2023, 14:04
Фото: Midjourney

В Березовском мужчину обвинили в изнасиловании 14-летней дочери

Жителя Березовского обвиняют в том, что он изнасиловал свою дочь, которой 14 лет. Ему вынесли меру пресечения.

Михаил Тельнов арестован на два месяца — до 8 января, пишет Е1. Он проживал в поселке Кедровка под Березовским. Следствие полагает что акт насилия произошел несколько месяцев назад.

Предположительно, девушка не сразу смогла рассказать обо всем матери. Родители живут раздельно, и к папе школьница приехала на непродолжительное время из Челябинской области.

Согласно показаниям девушки, когда она спала, отец зашел к ней в комнату и совершил с ней насильственные действия. После этого школьница сразу уехала к маме и долго находилась в подавленном состоянии.

Когда она обо всем рассказала матери, та обратилась в полицию. Известно, что Тельнов дважды был судим за наркотики и побои. Всего у него четверо детей. Злоумышленник грозит срок от 12 до 20 лет тюрьмы.

Ранее 28-летнего мужчину, который обвиняется в изнасиловании 13-летней девочки в Екатеринбурге, отпустили домой.

Отец обвиняется в изнасиловании 14-летней дочери под Екатеринбургом
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#Происшествия#Насилие#Криминал#Изнасилование#Березовский#Арест#Дочь#Судимость#18+#Дарья Сорокина
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