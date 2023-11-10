Жителя Березовского отправили за решетку после обвинения в изнасиловании дочки

Posted Сегодня, 14:04
Published Сегодня, 14:04
Modified Сегодня, 14:06
Updated Сегодня, 14:06
Михаил Тельнов арестован на два месяца — до 8 января, пишет Е1. Он проживал в поселке Кедровка под Березовским. Следствие полагает что акт насилия произошел несколько месяцев назад.
Предположительно, девушка не сразу смогла рассказать обо всем матери. Родители живут раздельно, и к папе школьница приехала на непродолжительное время из Челябинской области.
Согласно показаниям девушки, когда она спала, отец зашел к ней в комнату и совершил с ней насильственные действия. После этого школьница сразу уехала к маме и долго находилась в подавленном состоянии.
Когда она обо всем рассказала матери, та обратилась в полицию. Известно, что Тельнов дважды был судим за наркотики и побои. Всего у него четверо детей. Злоумышленник грозит срок от 12 до 20 лет тюрьмы.
Ранее 28-летнего мужчину, который обвиняется в изнасиловании 13-летней девочки в Екатеринбурге, отпустили домой.