Фанатов младше 18 лет не пустят на концерт рэпера Scally Milano в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 08:36
Published Сегодня, 08:36
Modified Сегодня, 08:38
Updated Сегодня, 08:38
Концерт певца Scally Milano, настоящие имя которого Даниил Дмитриев, пройдет в столице Среднего Урала 19 ноября. В связи с этим в УМВД Екатеринбурга поступило заявление о том, что в треках рэпера есть мат, сообщает telegram-канал «СТАЯ». Тогда и было введено ограничение по возрасту. При этом организаторы концерта заявляют, что собирались использовать только «чистые» версии песен, то есть без нецензурных слов.
Тем поклонникам Scally Milano, кому еще нет 18 лет и кто все же приобрел билеты на концерт, обещают фан-встречу с кумиром для автографов и фото.