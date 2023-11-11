Фанатов младше 18 лет не пустят на концерт рэпера Scally Milano в Екатеринбурге

Концерт певца Scally Milano, настоящие имя которого Даниил Дмитриев, пройдет в столице Среднего Урала 19 ноября. В связи с этим в УМВД Екатеринбурга поступило заявление о том, что в треках рэпера есть мат, сообщает telegram-канал «СТАЯ». Тогда и было введено ограничение по возрасту. При этом организаторы концерта заявляют, что собирались использовать только «чистые» версии песен, то есть без нецензурных слов.