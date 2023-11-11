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Полиция Екатеринбурга подняла возраст для посетителей концерта Scally Milano

Фанатов младше 18 лет не пустят на концерт рэпера Scally Milano в Екатеринбурге

11 ноября 2023, 08:36
Фото: 1MI

Полиция Екатеринбурга подняла возраст для посетителей концерта Scally Milano

Полиция подняла минимальный возраст желающих посетить концерт рэпера Scally Milano в Екатеринбурге. Теперь послушать в живую своего кумира смогут только люди, достигшие 18-летия.

Концерт певца Scally Milano, настоящие имя которого Даниил Дмитриев, пройдет в столице Среднего Урала 19 ноября. В связи с этим в УМВД Екатеринбурга поступило заявление о том, что в треках рэпера есть мат, сообщает telegram-канал «СТАЯ». Тогда и было введено ограничение по возрасту. При этом организаторы концерта заявляют, что собирались использовать только «чистые» версии песен, то есть без нецензурных слов.

Тем поклонникам Scally Milano, кому еще нет 18 лет и кто все же приобрел билеты на концерт, обещают фан-встречу с кумиром для автографов и фото.

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