Олейник проведет реванш против британца Томпсона на турнире в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 05:49
Published Сегодня, 05:49
Modified Сегодня, 05:51
Updated Сегодня, 05:51
Бой этих двух спортсменов обещает стать главным событием вечера, сообщают организаторы.
Первый поединок между бойцами за титул чемпиона лиги в тяжелом весе завершился в первом раунде. Томпсон нокаутировал Олейника.
Россиянин провел 79 поединков в профессиональных смешанных единоборствах. В них он победил 60 раз и проиграл 18 раз.
Ранее боец ММА стал лысым ради турнира в Екатеринбурге. Ему надо было потерять 50 грамм, иначе соперник отказывался выходить с ним на ринг. После того, как Рахим Мидаев сбрил длинную бороду, вес спортсменов сравнялся. Оба весят 61,2 кг.