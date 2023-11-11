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Published Сегодня, 05:49

Modified Сегодня, 05:51

Updated Сегодня, 05:51

В Екатеринбурге пройдет реванш между Олейником и британцем Томпсоном

Олейник проведет реванш против британца Томпсона на турнире в Екатеринбурге

11 ноября 2023, 05:49
Фото: 1MI

В Екатеринбурге пройдет реванш между Олейником и британцем Томпсоном

В Екатеринбурге запланирован поединок между спортсменами Олейником и Томпсоном. Соревнования пройдут 15 декабря.

Бой этих двух спортсменов обещает стать главным событием вечера, сообщают организаторы.

Первый поединок между бойцами за титул чемпиона лиги в тяжелом весе завершился в первом раунде. Томпсон нокаутировал Олейника.

Россиянин провел 79 поединков в профессиональных смешанных единоборствах. В них он победил 60 раз и проиграл 18 раз.

Ранее боец ММА стал лысым ради турнира в Екатеринбурге. Ему надо было потерять 50 грамм, иначе соперник отказывался выходить с ним на ринг. После того, как Рахим Мидаев сбрил длинную бороду, вес спортсменов сравнялся. Оба весят 61,2 кг.

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