Олейник проведет реванш против британца Томпсона на турнире в Екатеринбурге

Ранее боец ММА стал лысым ради турнира в Екатеринбурге. Ему надо было потерять 50 грамм, иначе соперник отказывался выходить с ним на ринг. После того, как Рахим Мидаев сбрил длинную бороду, вес спортсменов сравнялся. Оба весят 61,2 кг.